Sheinbaum demuestra músculo político en Jalisco, cuna de Movimiento Ciudadano

Desde la cuna del emecismo en Tlajomulco, Jalisco, Claudia Sheinbaum Pardo mostró el músculo que Morena tiene en el Estado.



La coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación encabezó la firma de un Acuerdo de Unidad por la Transformación de Jalisco y México en la que suma a cientos de líderes sociales, académicos, del deporte, sindicatos y empresarios, fue un encuentro en el que le acompañaron, al menos, 15 mil personas en la Arena VFG, provenientes de municipios del Área Metropolitana de Guadalajara y fuera de ella. Morena está moviendo sus fichas en la entidad, un evento de este tamaño, hasta el momento, la oposición en Jalisco no lo ha organizado con sus propios aspirantes.



Junto con los morenistas, en las gradas de la Arena estuvieron presentes simpatizantes de los Partidos del Trabajo y Verde Ecologista, a todas y todos ellos, Claudia Sheinbaum les llama a la unidad para traer la Cuarta Transformación al Estado, les pide que cada persona forme un comité de defensa invitando a 10 personas a sumarse.



“Hay que formar Comités de Defensa de la Transformación, porque si formamos todos Comités y nos mantenemos unidos, si seguimos movilizándonos y haciendo conciencia estoy segura de que en Jalisco va a ganar la Cuarta Transformación de la vida pública de México (…) el Acuerdo para la transformación para que México continúe por este camino que se ha trazado, hay muchos empresarios, intelectuales, artistas, médicos que dicen en todo México que ya no hay marcha atrás, el camino está trazado, el único camino de México es continuar con la honestidad, el humanismo, con la humildad por el beneficio para los mexicanos y mexicanas”, expresa.



Claudia Sheinbaum se define como humanista, al igual que el proyecto que ahora encabeza, bajo la enseñanza del Humanismo Mexicano (ideología política del Presidente Andrés Manuel López Obrador), que significa “nadie se quede atrás”, afirma que es un modelo político único en el mundo, según detalla.



Claudia Sheinbaum estuvo acompañada del presidente nacional de Morena, Mario Delgado, además de Senadores, diputados federales y locales, alcaldes de Jalisco y simpatizantes de municipios de Juanacatlán, Cocula, Tlaquepaque, Tlajomulco, Guadalajara, El Salto, Tonalá, Encarnación de Díaz, Ojuelos, Etzatlán, Teocaltiche, Zacoalco, Jocotepec, entre otros.



Reconoce a Jalisco clave para 2024



Previo al evento masivo, Claudia Sheinbaum sostuvo un encuentro con medios de comunicación en el que reconoció la importancia de Jalisco para 2024.



Jalisco es el tercer Estado de la República con mayor padrón electoral, sólo Ciudad de México y el Estado de México le superan. En la entidad, Movimiento Ciudadano (MC) ha dominado los procesos electorales de 2018 y 2021, ganaron la gubernatura, los municipios más importantes y acapararon todas las diputaciones por mayoría relativa, sin embargo, Claudia Sheinbaum duda que en 2024 puedan mantener su bastión.



Junto con Mario Delgado analizaron una encuesta en la que Morena tiene un porcentaje mayor de intención de voto.



"Nuestros números nos indican que estamos por encima de MC en la intención de voto, hay un porcentaje importante de personas que no han decidido, que no se definen, pero en las definidas, Morena tiene una ventaja por lo menos de 10 puntos de MC, por eso está aquí la doctora Claudia Sheinbaum organizando a nuestro movimiento para presentar una alternativa de cambio en 2024”, explica.



Sheinbaum pugna por transparencia, “pero no me digan que hubo porque existía el INAI”



En su gira por Jalisco, la aspirante presidencial indicó que sólo la transparencia evita la corrupción, pero que esta no se logra creando organismos sin más.



“Más allá del INAI, lo que ocurrió mucho en México en todo el período de neoliberalismo, es que se hablaba de un problema y se creaba una institución (…) el INAI estuvo en el periodo anterior y no me van a decir que gracias a eso el gobierno de Peña Nieto no fue corrupto, tiene que ver con una política y una definición de los propios gobiernos a la transparencia y de cero impunidad frente a la corrupción”, externa.