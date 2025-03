Insisten activistas y defensores del medio ambiente en acciones a fondo para sanear el río Santiago

El gobierno de Jalisco presume que ha hecho una inversión millonaria para sanear el río Santiago. La realidad es que eso ha sido insuficiente.

Ese fue el reclamo que hicieron diversos colectivos ambientalistas reunidos en el Congreso del Estado, para hacer un balance sobre el estado en que está hoy el río Santiago.

Enrique Lira Coronado, coordinador de enlace de Pueblos Unidos de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago-Pacífico, dijo que quienes vivimos en el Área Metropolitana de Guadalajara debemos entender que la contaminación del río Santiago, la sufrimos en los hogares, ya que el agua llega turbia a las llaves de los domicilios.

“Hace un año, así llegaba el agua que nos mandan por el canal de Atequiza a la planta potabilizadora número 2 de Miravalle. A la presa Las Pintas llega así, desde el río Santiago y asi de espumosa y café nos está llegando a las casas -sin espuma-. A 50 colonias de Guadalajara ahorita nos están haciendo descuento el SIAPA porque el agua está turbia y el artículo de la Ley del Agua para Jalisco y sus Municipios, en su fracción número 2 dice: ‘agua potable es la que cumpla con la Norma Oficial Mexicana (NOM) que puede ser ingerida sin causar daño a la salud y que no contiene ningún contaminante. Eso es potable”, subrayó.

Los activistas de asociaciones ambientalistas hicieron un llamado al Congreso del Estado, para que, desde su posición, intervengan y hagan presión para que se logre la conjunción de esfuerzos entre los gobiernos estatal y federal y se logre limpiar por fin el río Santiago.

Esto dijo Javier Armenta, presidente de Resistencia Huentitán AC: “Esta frase me gusta para sintetizarlo. ‘Detrás de un crimen ambiental, hay un grupo de empresarios enriqueciéndose de manera brutal.’ Es lo que está pasando en el río Lerma. Hay muchísimas empresas que vierten ahí su basura, que están ahorrándose cantidades millonarias porque no se hacen responsable de lo que les toca, que es limpiar la porquería que deja su industria. Y cómo no se hacen responsables, las pérdidas son públicas, las estamos pagando todos, no soló con dinero, no solo con la vida de personas y no solo con el espacio que estamos dejando de disfrutar y el daño no solo a la humanidad, sino también a los animalitos -que es muy importante- y a la fauna que está ahí”, expresó.

La diputada de Hagamos, Mara Robles Villaseñor, dijo que al comenzar este gobierno estatal se abrió una esperanza de que el gobierno de Jalisco arrancaría con el saneamiento del río Santiago, sin embargo, todo ha sido “una nueva simulación”.