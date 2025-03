De 125 municipios solo dos tienen sus límites municipales en orden

De los 125 municipios que tiene Jalisco, 98.5% no está de acuerdo con los límites municipales que tiene. Únicamente los municipios de Jamay y Pihuamo tienen el decreto con los límites municipales en orden.

Por ello, durante el “Foro para el Fortalecimiento Municipal: Certeza Jurídica para los Municipios y sus Comunidades”, la diputada de Morena, Ángela Gómez Ponce, anunció que el Congreso del Estado abre un proceso de parlamento abierto para reformar o expedir una nueva Ley de Límites Territoriales.

“Tenemos el problema de que el recibo de luz es de un municipio, el agua de otro y el predial de otro y sufren para recibir sus servicios, pero eso sí, para que se les apliquen los cobros no sufren, como el impuesto predial. Esta situación es más común de lo que quisiéramos tanto en la zona metropolitana como en los municipios de las regiones de Jalisco. Suele ser muy peculiar en puntos nodales, es decir, aquellos sitios donde convergen tres o más municipios y los casos que tienen colindancia con municipios de estados vecinos representan retos similares”, dijo la legisladora.

Ángela Gómez, quien preside la Comisión de Gobernación, organizó el foro para ir dando pasos hacia la definición de los límites municipales, donde existan diferendos.

“Para eso estamos aquí, para dar certeza a los municipios y sus comunidades de que sin su anuencia, no podremos delimitar los municipios. Vamos a recomponer lo que sea necesario, pero estamos plenamente sensibilizados de que no debemos aplicar la afirmativa fichta por lo cual ustedes estaban muy preocupados al inicio de esta Administración. Ni pretendemos de un plumazo concluir los diferendos, ni las tradiciones, ni cambiar los gentilicios de la noche a la mañana, desde una curul, luego de 200 años de existencia de Jalisco como estado”, expresó.

Raquel Terán Ramírez, directora nacional de Marco Geoestadístico y Límites del INEGI, explicó que esa institución puede ser un órgano de consulta para la definición de límites en los municipios de Jalisco. Sin embargo, aclaró que ellos no resuelven conflictos entre municipios.

“La facultad para definir los límites no la tiene el INEGI, si leemos la Ley del Sistema Nacional y leemos todos los artículos, no hay ninguno que defina que el INEGI tiene esa facultad de definir límites. No es nuestra facultad, ni resolver controversias. Lo que tenemos es un marco geoestadístico, eso si lo tenemos, pero es para la referencia de la información”, indicó.

Al foro acudieron el vocal de la Junta Local del INE Jalisco, Luis Zamora, así como Samuel Gómez Luna, presidente de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado, y diversos presidentes municipales, síndicos y regidores.