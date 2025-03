Emiten recomendaciones ante llegada del Huracán “Lidia” a Jalisco

Ante la llegada del Huracán Lidia al Estado, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) emite una serie de recomendaciones para la población que vive en la costa y en el Área Metropolitana de Guadalajara, se esperan lluvias intensas y torrenciales en diversas zonas.



En particular, en la costa se esperan rachas fuertes de viento y oleaje elevado, Lidia se reporta como huracán categoría 4, catalogado por la Comisión Nacional del Agua como peligroso para la población.



La SSJ destaca que, cuando se presentan fenómenos meteorológicos de este tipo, se incrementan las infecciones de vías respiratorias, como neumonía, la humedad puede provocar otitis o inflamación del oído, conjuntivitis, enfermedades diarreicas y enfermedades transmitidas por vector, como dengue.



Se recomienda mantener medidas de higiene como lavarse las manos frecuentemente: antes de cocinar, después de ir al baño, después de toser o estornudar, tras brindar atención a una persona enferma o de acariciar a una mascota.



Se pide a la población que habita cerca de ríos, arroyos o zonas de riesgo, a poner atención al cambio de nivel o fuerza de la corriente, que puede modificarse en segundos,



Igualmente se pide no ingerir agua o alimentos que hayan estado en contacto directo con las aguas de la inundación porque puede estar mezclada con aguas negras.



Algunas recomendaciones antes del arribo del huracán:



Mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas en sus lugares de residencia; establecer rutas de salida de casa o trabajo; mantener almacenada una reserva de agua potable, alimentos y ropa en lugares bien resguardados; contar con botiquín básico de primeros auxilios; contar con lámpara de emergencia y radio de baterías.



Durante el paso del huracán se recomienda: conservar la calma, estar pendientes de la situación climática y los avisos oficiales a través de los medios de comunicación; prepararse para trasladarse a un lugar seguro si llegara a ser necesario; evitar salir a la calle innecesariamente cuando esté lloviendo; evitar cruzar calles con corrientes de agua crecidas, hasta que el nivel del agua baje; no acercarse a los árboles ni postes o cables de electricidad averiados.



Además: desconectar los servicios de luz y gas; en caso de tener que salir, hacerlo abrigados, con sombrillas o impermeables y calzado adecuado; extremar precauciones al transitar por brechas y caminos rurales ante baja visibilidad, terreno resbaladizo, posibles deslaves de sierras o avenidas súbitas de agua con material de arrastre; evitar contacto directo con el agua de la inundación, ya que puede estar mezclada con aguas negras y/o excretas.



Una vez que haya pasado el fenómeno: no tomar agua ni alimentos que hayan estado en contacto directo con las aguas de la inundación; consumir agua embotellada, hervida o desinfectada con plata coloidal; desalojar el agua estancada para evitar la reproducción de mosquitos.



En caso de inundación, ventilar perfectamente el lugar y esperar que esté perfectamente seco y realizar limpieza del hogar al bajar el nivel del agua, para ello utilizar botas de plástico, guantes y cubrebocas. Lavar y desinfectar muebles, ropa, utensilios y otros objetos que estuvieron en contacto con las aguas contaminadas. En caso de requerir atención, puede comunicarse a la línea de atención de la Secretaría de Salud Jalisco: 33 38 23 32 20.