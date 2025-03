Con "servicio gratuito", conductores de la ruta 101 trabajan bajo protesta

La ruta C74 -antes 101- es una simulación de lo que se presume como ruta-empresa. Los conductores de esa ruta que tiene origen en Mexicaltzingo, con destino en la colonia Lomas de la Primavera, en Zapopan, que recorre las avenidas Niños Héroes, López Mateos y Moctezuma, realizaron una protesta de 24 horas, dando el pasaje gratis a los usuarios.

La protesta comenzó a las 4 de la tarde de este miércoles, con una duración de 24 horas, para exigir que los propietarios de 20 unidades de la ruta 101 paguen prestaciones mínimas de ley, instale un sanitario digno en la terminal, y que no se apliquen reducciones al sueldo, porque se atrasan en los recorridos.

Juan González, conductor de una de las unidades que traen la leyenda “pasaje gratis” en sus ventanas, explicó que tienen diferencias con los dueños, con los encargados. No nos pagan lo que es, no nos dan las prestaciones, no nos dan seguro, no tenemos un baño digno, nos tardamos tantito para ir al baño y nos están rebajando dinero. De un de repente, llega uno y cobra y te dicen 'menos tanto', porque adelantase cinco minutos porque tienes que ir al baño. Son necesidades de uno. La protesta es hasta que haya un arreglo”, indicó.

Los operadores de la ruta C74 o 101 explicaron que si sufren algún choque ellos tienen que pagar 100% de los gastos y se los rebajan de sus ingresos, sin aviso previo.

Además, pese a que la Secretaría de Transporte presume que todas las rutas operan como empresas y respetan horarios de trabajo de ocho horas, los conductores lo desmintieron.

Juan González explicó que él ingreso a trabajar a las 5:00 am y debía salir a las 2 de la tarde, pero tuvo que doblar turno y estaba al frente de la unidad a las 6 de la tarde, esto es, llevaba 13 horas de trabajo sin descanso. No se respetan las jornadas de ocho horas.

El recorrido de Lomas de la Primavera a Mexicaltzingo (frente a la tienda Sears) tiene una duración de una hora con 20 minutos. Sin embargo, en la zona centro no tienen sanitario. Deben esperar a recorrer toda la vuelta, de dos horas con 40 minutos, para poder orinar.