Pese a esfuerzos gubernamentales hay “bajos resultados” en la prevención de la obesidad y el sobrepeso

México mantiene el segundo lugar mundial en incidencia de personas con sobrepeso y obesidad. Los gobiernos enumeran múltiples acciones para prevenir y atender esta enfermedad, sin embargo, los resultados son pocos.

Especialistas, diputadas y funcionarios públicos participaron en el Foro “La obesidad, pandemia del siglo XXI invisibilizada”, en el Congreso del Estado, donde Ángel Nuño Bonales, director de Políticas Públicas de la Secretaría de Salud, advirtió que de persistir la tendencia actual, en 2050 en México la población perderá entre 4 y 5 años de esperanza a causa de las enfermedades vinculadas a la obesidad.

Además, dijo que en 2050 se tendría que gastar 9% del Producto Interno Bruto (PIB) a la atención del sobrepeso y sus padecimientos.

“Para identificar la magnitud del problema económico: 70% de los costos de la diabetes están relacionados con sobrepeso y obesidad. Si decimos que la diabetes es cara, 70% tiene como antecedente la diabetes. En el caso de enfermedades cardiovasculares, es el 23%. Está documentado y la OCDE nos ha dicho que por cada peso que se invierta en prevención de sobrepeso y obesidad, el retorno de inversión es de al menos seis veces. México continua todavía en un deshonroso segundo lugar a nivel mundial”, indicó.

La diputada del PRI, Ana Angelita Degollado González, presidenta de la Comisión de Salud del Congreso, afirmó que el tema es preocupante. Está aumentando la pandemia de la obesidad, sobre todo en la población infantil y juvenil. Sin embargo, los resultados de las estrategias de prevención “son bajos”.

“Hasta ahora todos los esfuerzos se han dirigido a tratar la obesidad, pero el porcentaje de éxito a largo plazo, es muy bajo. Tenemos que reconocerlo, aquí que estamos médicos generales, nutriólogos, instituciones de gobierno. Son muy bajos los resultados que tenemos”, dijo.

Alfonso Oliva Mojica, director de Programas Compensatorios de la Secretaría de Educación, presentó las actividades que realizan para prevenir el sobrepeso en los 11 mil centros educativos de preescolar, primaria y secundaria.

“Por ejemplo llevamos pláticas a los alumnos sobre el plato del buen comer, la jarra del bien beber, el etiquetado frontal, la lectura de las etiquetas para el valor nutrimental, alimentación y las emociones y la importancia de la actividad física, entre otras de las acciones que realizamos”, expuso.

No obstante, el funcionario no ofreció datos de los trabajos de supervisión que realiza la Secretaría de Educación en las tienditas que ofrecen alimentos a los alumnos, donde no se puede vender comida chatarra.

Alfonso Oliva dijo que, en las próximas semanas, el gobierno de Jalisco presentará una nueva política pública sobre la obesidad.