Lucha “Chema” Martínez por salvar a Jalisco y establece un "pacto de amor" por el Estado

Al rendir su Segundo Informe de actividades legislativas ayer domingo en el Congreso local, el coordinador de la bancada de Morena, José María “Chema” Martínez, estableció un pacto de amor por Jalisco, y resaltó que ha emprendido una lucha por salvar al Estado contra los gobernantes sinvergüenzas, que sea el pueblo quien decida y mande, y que haya transformación.

“Luchamos para vivir sin miedo, para vivir con dignidad y tranquilidad; luchamos para ver felices a nuestras familias y en Paz, luchamos para regresar la confianza entre nosotros combatiendo la corrupción y la impunidad, que nunca se desvíe un peso que le pertenezca al pueblo, que la honestidad sea la cara que nos represente como Jalisco, que los corruptos sean castigados y los malos sean menos”, dijo el coordinador morenista ante más de 600 asistentes.

“Luchemos por acabar con la impunidad que tiene sumido al pueblo en la desolación, en la desesperanza, y a los delincuentes riendo y caminando por la calle; luchemos todos, encabronados, para que nuestros jóvenes y nuestras mujeres no sean desaparecidos; luchemos encabronados, para no volver a sufrir lo que pasó en Tonalá y con los chavos de Lagos de Moreno; luchemos encabronados, para no perder la esperanza de encontrar a todos nuestros seres queridos”, acotó.

“Chema” Martínez, quien es considerado para coordinar la Defensa de la Cuarta Transformación en Jalisco, llamó a luchar contra los gobernantes sinvergüenzas y sátrapas que han permitido la impunidad en Jalisco, un problema cuya existencia sólo podría explicarse si hay complicidad de los funcionarios.

“Luchemos para sacar a estos gobernantes sinvergüenzas y sátrapas que permiten la impunidad, y no se puede explicar si no son cómplices; así que juntos luchemos para que encontremos juntos la posibilidad de salvar a nuestra patria como se salvan las almas, porque una vida es sagrada, el bienestar de un hogar es sagrado, y eso, amigas y amigos, vale para darlo todo, hasta el último aliento, y ese es mi compromiso, un pacto de amor por Jalisco”.

El coordinador de la bancada de Morena mencionó que, como representante del pueblo ha trabajado en construir condiciones mínimas y máximas para mantener el espacio fundamental de formación comunitaria que es la familia, pues para que en Jalisco haya justicia, paz y prosperidad, se requiere atender las profundas desigualdades que se enfrentan.

Informó que ha impulsado proyectos legislativos para combatir la pobreza y la marginación, que procuran la inclusión y garantizan la igualdad, que aseguran salud y bienestar, educación de calidad, trabajo decente y crecimiento económico, paz, justicia y desarrollo, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, agua potable y saneamiento, innovación e infraestructura, medio ambiente saludable, y garantías para pueblos originarios.

“Luchamos por la atención y cuidado de las personas desde la primera infancia, luchamos por la inclusión y la igualdad, por garantizar que exista la infraestructura necesaria para la atención y cuidados de las personas con alguna discapacidad, en particular nuestras niñas y nuestros niños (…). Luchamos por ver a los jóvenes no sólo como manufactura, sino como el valor agregado de nuestro crecimiento económico y también como el componente social indispensable para un Jalisco más justo y más digno”, indicó el diputado de Morena.

“Por las mujeres también es nuestra lucha, luchamos por garantizarles una vida libre de violencia sexual, social, política y laboral, por su derecho a ser vistas y tratadas con respeto e igualdad, para reconocerles su esfuerzo como personas, en la familia, en la escuela, en el trabajo, en su profesión, en la política y también como madres. Luchamos por una sociedad diversa y plural, por este crisol de realidades que es Jalisco, nuestro Estado (…). Luchamos por respetar las causas y el reconocimiento de sus derechos a la comunidad de la diversidad sexual”.

En el Segundo Informe de “Chema” Martínez estuvieron regidores, Alcaldes y diputados de Morena; la presidenta de la Mesa Directiva del Legislativo, Hortensia Noroña; la titular de la Junta de Coordinación Política, Claudia Murguía; Lupita Castro Villa, representante de los adultos mayores; Ángel Martín Nesta, de la Selección de Basquetbol de Jalisco en silla de ruedas; Gregorio Romero y María del Rosario López, de los pueblos nahuas; Eloy Díaz, de la comunidad LGBTIQ+; y Marcela Espinoza, presidenta de la asociación REDJAL.