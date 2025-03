Jalisco no permitirá imposición para entregar su sistema de salud: Alfaro

Ante el intento del Gobierno de México de imponer que los Estados de la República entreguen la administración de sus sistemas de salud, el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez afirma de manera categórica que no lograrán someter al Estado.



“Puedo adelantar que Jalisco no va a aceptar ninguna imposición para desmantelar su sistema de salud. Lo digo categóricamente: no van a poder. Y si intentan eliminando transitorios y haciendo argucias legales, someter a un Estado libre y soberano para desmantelar su sistema de salud, en Jalisco les vamos a contestar con toda firmeza que aquí no se van a salir con la suya”, afirma Alfaro.



Recordó que desde su gobierno se han hecho inversiones importantes para mantener a flote el servicio de salud para los jaliscienses que no cuentan con seguridad social, como la construcción del Hospital Civil de Oriente, la remodelación y construcción de los pisos 7 y 8 del Hospital Civil Juan I. Menchaca para atender a niños con cáncer y quemaduras, además, de garantizar el tratamiento oncológico.



“Tenemos un sistema de salud que va saliendo adelante y se va reconstruyendo, yo diría, de sus cenizas y por supuesto que eso nos da mucho orgullo y por supuesto que estaríamos listos para ir incluso a la ruta de la controversia constitucional si los diputados, particularmente me llama la atención los diputados de Jalisco votando esas cosas a favor del partido en el gobierno federal, para que haya una respuesta contundente del Estado, pero desde ahorita lo adelanto: por ningún motivo vamos a aceptar que nos quieran desmantelar nuestro sistema de salud para meterlo a un modelo que ya fracasó con el INSABI y que, por como pinta, va a fracasar con el modelo IMSS Bienestar”, añade el gobernador de Jalisco.



Hay desdén de SCHP para revisar pacto fiscal



Otro punto que lamenta Enrique Alfaro en el trato de la Federación con el Estado de Jalisco es el tema de la revisión del pacto fiscal, considera que desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se está haciendo un desdén.



“Está también a punto de concretarse el desdén de la Secretaría de Hacienda a atender todos los planteamientos que hicimos para ajustar el pacto fiscal. Se lo hemos dicho al Secretario de Hacienda, se lo dije a la Secretaría de Gobernación la semana pasada, Jalisco no está jugando con ese tema, si no se atiende con seriedad nuestro Estado emprenderá nuevas acciones, vamos a esperar a que en las siguientes horas se desahogue la discusión del paquete económico, pero también nosotros tenemos clara nuestra ruta”, explica Alfaro.



Indica que debido a las respuestas que han tenido desde la Federación, tiene la impresión de que “están más concentrados en el año electoral que en atender los temas que van a definir el futuro de México y eso es altamente peligroso”.