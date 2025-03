Solicitará UdeG a Alfaro presupuesto para concluir 4 centros universitarios y 3 preparatorias

La Universidad de Guadalajara (UdeG) solicitará al gobernador Enrique Alfaro Ramírez, que el gobierno de Jalisco le asigne para 2024 el dinero suficiente para concluir los centros universitarios que están en construcción y tres nuevas preparatorias.

El rector general de la UdeG, Ricardo Villanueva Lomelí, informó que la próxima semana se entrevistará con Alfaro Ramírez, para hablar sobre el Presupuesto 2024 del gobierno de Jalisco y lo que se le puede asignar a la casa de estudios.

Están en el arranque de construcción los centros universitarios de Tlaquepaque y Chapala, se tiene que concluir el de Tlajomulco y el de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) en Los Belenes, así como tres planteles de preparatoria.

Lo que necesitamos es “Tlaquepaque, Tlajomulco, Chapala, el CUCSH Belenes, el Centro Universitario de las Artes, las tres preparatorias que estamos construyendo, la infraestructura básica que tenemos de muros perimetrales, canchas. Son cerca de 1,700 millones de pesos de infraestructura que tenemos por hacer. Obviamente, no se puede hacer todo en un año, pero tenemos unas necesidades de infraestructura que suman hoy cerca de 1,700 millones de pesos, que tenemos que ir haciendo poco a poco”, dijo el rector, entrevistado en el Paraninfo Enrique Díaz de León.

Sobre el nombramiento del ex magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Carlos Trejo Herrera, como abogado general de la UdeG, el rector señaló que el experto en derecho le será muy útil a la casa de estudios en esta etapa de trabajo.

“Invité al magistrado Carlos Trejo, que me parece que es uno de los mejores abogados que hay en Jalisco y en México. Yo he trabajado con él, fuimos compañeros de gabinete y me parece que la Universidad merecía tener un abogado general, o merece tener un abogado general con el talento, con la seriedad, con el profesionalismo que tiene Carlos Trejo. Conozco su trabajo y se que la Universidad va a estar en muy buenas manos con este nombramiento y le agradezco la generosidad. Es la primera vez que un magistrado deja el cargo para venirse a ganar la mitad del sueldo”, precisó.