La cita a que comparezca el titular del SIAPA, ante el Congreso, genera debate entre diputados

La fracción de MC en el Congreso rechazó que acuda a comparecer ante los diputados, el director del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), Carlos Torres Lugo, y el secretario de Gestión Integral del Agua, Jorge Gastón González, a quienes se pretendía citar el 7 de noviembre.

El tema se ventiló en la sesión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), donde están representados los siete coordinadores legislativos, a propuesta de la coordinadora de la bancada del PAN y presidenta de esa instancia, Claudia Murguía, quien dijo que la mala calidad del agua que se da a los habitantes de decenas de colonias y el alza de 5 por ciento a las tarifas para 2024, son asuntos que debería aclarar Torres Lugo, de cara al Congreso.

“El acuerdo viene en el sentido de que pudiera comparecer el titular del SIAPA el 7 de noviembre, anterior a que se puedan configurarse y consolidarse los incrementos que ya anunciaron y sería ventilada ante la Junta de Coordinación Política, que ya para esa fecha la estará presidiendo la diputada Mara Robles”, dijo.

Sin embargo, el coordinador de los diputados de MC, Quirino Velázquez Chávez, no estuvo de acuerdo en eso y planteó que ambos funcionarios sean interrogados sobre los temas señalados, cuando se realice la glosa del Informe del Gobernador, en la segunda quincena de noviembre, lo cual finalmente fue aprobado únicamente por MC y por la diputada del Partido Verde, Érika Ramírez. Sin embargo, ellos ganaron la votación, al hacerse efectiva la mayoría emecista.

Los diputados del PRI, Hugo Contreras; de Futuro, Susana de la Rosa; de Hagamos, Mara Robles; y del PAN Claudia Murguía, insistieron en su propuesta al señalar que, en las sesiones de glosa, los funcionarios del gabinete tienen pocos minutos para responder a las interrogantes. El representante de Morena, José María Martínez, no asistió al Congreso.

Mara Robles dijo que MC “protege” al director del SIAPA, al que calificó como el funcionario “más impune” del gobierno de Jalisco.

“Aquí claramente se votó en contra de la comparecencia del director del SIAPA y se pretende -con una estratagema- que en la glosa aparezca el funcionario en medio de todos, como si fuera esa una comparecencia. Ahora, el asunto no es procedimental -quiero insistir- no es un problema de técnica legislativa entre diputados. Es un problema de que aquí no va a haber solución al tema del agua hasta que el director del SIAPA, no rinda cuentas”, subrayó.

El líder de los diputados naranja insistió que el director del SIAPA podrá ser cuestionado por los diputados cuando se haga el análisis del Informe de Gobierno.

“El planteamiento es hacer una invitación precisamente, a que podamos celebrar esta comparecencia en el marco de la glosa. En los próximos días tendremos la glosa del informe, que nos permitirá poder presentar nuestros planteamientos y argumentación”, señaló Quirino.

Susana de la Rosa, representante del partido Futuro, no le creyó al coordinador de MC, al señalar que para rendir cuentas el director del SIAPA debe hacerlo por separado, no cuando se revise el Informe de Gobierno.

“Con todo respeto dentro de mi experiencia, viendo lo que pasa dentro de la Jucopo, esos planteamientos de ‘vendrá después’, ‘algún día se va a lograr que conversemos sobre los temas’, pues no, porque llevamos meses esperando la nueva metodología que nos iban a presentar para el tema de poder dialogar sobre seguridad. Nosotros vamos a favor con este acuerdo, esperando a ver si en la glosa se va a poder discutir”, apuntó.

La diputada Mara Robles dijo que en esta Legislatura se han hecho 14 peticiones para que comparezcan funcionarios del gabinete de Alfaro y únicamente se logró una y ésta fue secreta, a la que acudió -entre otros- el fiscal estatal, para hablar sobre el caso del feminicidio de Luz Raquel Padilla.

En este momento, están en la “congeladora” convocatorias para que rindan cuentas los secretarios de Educación y de Igualdad Sustantiva, Juan Carlos Flores y Paola Lazo, así como el coordinador del gabinete de Seguridad, Ricardo Sánchez Beruben.