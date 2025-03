Proponen diputados de Jalisco donar un mes de salario para apoyo a damnificados de Guerrero

La coordinadora de la bancada de Hagamos en el Congreso, Mara Robles Villaseñor, propuso que los 38 diputados de Jalisco donen un mes de su salario o por lo menos una quincena, para apoyar a los damnificados del huracán Otis que azotó a Guerrero, hace una semana.

La propuesta fue recibida de buena manera por las fracciones de Morena y de MC, en voz de los diputados José María Martínez y Claudia Salas Rodríguez, respectivamente.

“Creo que tenemos que ser solidarios y tenemos que dar una aportación significativa. Sinceramente yo sí creo que los diputados jaliscienses seguramente no les va a parecer muy bien a algunos, sí deberíamos donar -por lo menos- una quincena de nuestro salario, si no es el mes completo. De inmediato lo voy a proponer, apenas tome posesión de la presidencia de la Junta de Coordinación Política, les voy a plantear que no podemos ser insensibles ante una situación tan grave como la que está viviendo Guerrero”, aseveró.

Por su parte, el coordinador de los diputados de Morena, José María Martínez Martínez, dijo que los legisladores deben hacer patente su apoyo a los habitantes de Guerrero que hoy se quedaron sin hogar.

El líder de la bancada morenista responde así a la donación que hará la aspirante Claudia Sheinbaum.

“Hoy la desgracia que viven allá nuestras hermanas y hermanos en Guerrero nos requiere a todos, requiere del esfuerzo común para volver a poner de pie a Acapulco, para volver a poner de pie a Guerrero. Además del esfuerzo que estamos haciendo en Jalisco con muchas familias para colectar apoyos que habrá de destinarse a la ayuda en Guerrero, me quiero sumar al llamado que hace la doctora Claudia Sheinbaum, para donar un mes de mi salario en ayuda a nuestras hermanas y hermanos de Guerrero”, expresó Chema Martínez.

De la bancada de MC, la diputada Claudia Salas, afirmó que está de acuerdo en donar un mes de su salario para que se utilice a favor de los damnificados de Guerrero.

“Ningún problema tendría si a ese acuerdo se llega, conmigo cuentan absolutamente, con un mes, una quincena, lo que se apruebe por parte de este pleno, por supuesto, ahí estaremos colaborando. Yo creo que tiene que pasar por la Junta de Coordinación Política y luego por el pleno, sin ningún problema, yo estaría totalmente de acuerdo con ello”, respondió Salas.

La propuesta para que los 38 diputados aporten un mes de salario o una quincena se presentará en los siguientes días ante la Junta de Coordinación Política, para luego someterse a votación del pleno de la Legislatura.