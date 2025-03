Presupuesto 2024 contempla cierre de administración: Alfaro

El gobernador Enrique Alfaro Ramírez se prepara para dejar la silla de mando de Jalisco y presenta ante el Congreso del Estado el último presupuesto de egresos 2024 que contempla un gasto de 167 mil millones de pesos, considera que es equilibrado y destina los recursos para concluir las obras que aún están en marcha.



“Las prioridades son terminar los proyectos que hemos impulsado desde el inicio, el presupuesto cumple con ese propósito, es un presupuesto equilibrado, destina recursos a las áreas más importantes de la administración pública estatal”, expresa.



“Estamos hablando de un presupuesto de 167 mil millones, estamos contemplando un incremento del 5.4 por ciento con respecto al año anterior, el paquete económico no contempla nuevos impuestos ni incrementos, más allá de los ajustes inflacionarios, es un presupuesto de cierre, hay que entender que no hay nuevos proyectos, más bien, hay que terminar los que estamos haciendo”, añade el gobernador.



En cuanto al presupuesto que se le asignará a la Universidad de Guadalajara (UdeG), señala que este contempla un incremento que supera la inflación, al rector general Ricardo Villanueva Lomelí se le presentó el monto, sin embargo, sostendrán una reunión para verlo a detalle.



“La Universidad de Guadalajara lleva en la propuesta de saque un incremento por arriba de la inflación, una bolsa para infraestructura como este año, pero quedé con el rector, lo vi antes de presentar esta iniciativa, que vamos a platicar estos días, (estoy) abierto a ver los argumentos y la posibilidad en el debate en el Congreso, poder hacer un análisis con voluntad política, espero que este año se generen condiciones para la transformación de fondo y para siempre de la relación institucional entre la UdeG y el Gobierno de Jalisco”, señala Alfaro.



Sin dar más detalles, adelanta que esas “condiciones para la transformación” serán planteadas ante Villanueva y tienen como objetivo cambiar la manera en la que se asigna el presupuesto a la Máxima Casa de Estudios de Jalisco.



“Hay una oportunidad que, de mi parte, vamos a poner todo para que se pueda aprovechar, confío que el rector haga lo mismo. Es una oportunidad histórica, no voy a desaprovechar esta oportunidad, ojalá todos los que tenemos esta responsabilidad pongamos por delante a Jalisco, pongamos por delante a la UdeG”, puntualiza.