Le llueven críticas naranjas a Kumamoto por sumarse a Morena

La alianza de Futuro con Morena en Jalisco se consumó. El líder moral de este partido local Pedro Kumamoto hizo oficial esta decisión política que caló hondo en el emecismo del Estado, diversos personajes criticaron al regidor de Zapopan, así como diversas cuentas de X afines a Movimiento Ciudadano (MC).



Kumamoto anunció el sábado pasado que, para la elección 2024, irían en coalición con Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo (PT) y Hagamos, debido a que encontraron coincidencias en las agendas que defienden.



“En conjunto, decidimos que en Futuro no podíamos quedarnos con los brazos cruzados, mientras la política alfarista y la política naranja le siguen robando el futuro a las próximas generaciones”, dijo Kumamoto.



“La decisión de ir en coalición no ha sido sencilla, sabemos que va a generar reacciones agresivas y desesperadas por parte del gobernador y de Movimiento Ciudadano. Sabemos cómo actúan, sabemos cómo usan el poder cuando sienten amenazados sus intereses. Desde aquí les decimos: no les tenemos miedo, porque sabemos que vamos adelante en las encuestas y que les vamos a ganar con la fuerza de las personas”, añade.



En respuesta, el precandidato de MC a la gubernatura Pablo Lemus a través de sus redes sociales afirmó que Kumamoto se traicionó así mismo, lo calificó de incongruente.



“Si ya habías decepcionado a muchas de las personas que creyeron en ti, cuando dejaste de ser independiente para formar tu partido político, el día de hoy tu incongruencia le dio la espalda a todas las personas buenas que creyeron que eras un buen muchacho. Dejas atrás tus esfuerzos por representar futuro, para convertirte en pasado y rodearte con lo peor de la clase política de Jalisco, porque Morena en Jalisco está formado por lo peor del PRI y por personajes de la calaña de.Carlos Lomelí”, acusó Lemus.



Ante el mensaje, Kumamoto respondió: “Mientras la ciudad y el Estado pasan por una crisis de inseguridad y violencia, ustedes andan en la selfie y el negocio. Por eso entiendo tu preocupación Pablo, saben que van abajo en las encuestas y no saben qué hacer”.



Otra emecista que se sumó a las críticas fue la diputada Mónica Magaña, de igual manera,considera que Kumamoto se traicionó así mismo.



“Kumamoto anuncia su alianza con Morena. Traicionaron a todas las personas que creyeron en ellos, se traicionaron. Sobre todo, olvidaron lo que es más importante: la alianza con las personas”, expresó la diputada.



Pero las críticas no sólo llegaron de los emecistas, el regidor de Morena en Zapopan Alejandro Puerto expresó su malestar por esta alianza, pues se rumora que será Kumamoto el eventual candidato de la coalición para la presidencia de este municipio, misma aspiración que persigue.



“Bajo ninguna circunstancia ni bajo ninguna negociación cupular vamos a admitir imposiciones. Así como no permitimos que lo hiciera MC, tampoco ahora vamos a permitir que la esperanza de miles de zapopanos sea tratada con desprecio. Quien quiera encabezar Morena en Zapopan tendrá que hacer lo que se hizo -incluso- para la candidatura presidencial: participar en la encuesta”, señaló.



Sheinbaum da bienvenida a Futuro



Al formalizar la coalición, la coordinadora de los Comités de Defensa de la 4T Claudia Sheibaum resaltó la suma de partidos que en Jalisco competirán junto con Morena.



“Vamos juntos en Jalisco con Futuro, Hagamos, PT, PV y Morena. Estamos construyendo una gran coalición hacia 2024, con los mejores hombres y mujeres que se suman a la transformación de México”, expuso.



De igual manera, el presidente nacional de Morena Mario Delgado dio la bienvenida a Futuro.

