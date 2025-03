Ante coalición Hagamos con Morena, Raúl Padilla “se debe de estar retorciendo”: Lemus

El precandidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Jalisco Pablo Lemus Navarro arrecia las críticas en contra de la mega coalición que conformaron Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo, Futuro y Hagamos, considera sobre la decisión de este último partido que Raúl Padilla se “debe de estar retorciendo”.



“Nuestra estrategia va a hacer equipo con la sociedad organizada, no con las fuerzas fácticas que no ayudan en nada. Ver una alianza, lo digo con todas sus letras: tan vulgar, de ver unidos a Kumamoto, a los poderes fácticos de la Universidad de Guadalajara con Morena, Raúl Padilla se debe de estar retorciendo de pensar que sus discípulos se aliaron con Morena, que tanto lo atacó”, expuso.



Por su parte, el alcalde Tlajomulco Salvador Zamora Zamora señala que esta mega coalición se da para arrebatar Jalisco de las manos de Movimiento Ciudadano, dice estar convencido de que en 2024 se vivirá una “elección de Estado” pues el Gobierno Federal usará su fuerza para lograrlo.



“Por eso se están juntando, para tratar de ganarnos una elección que, desde luego, será competida por que será una elección de Estado, donde Gobierno Federal va a poner toda la aplanadora del Estado para tratar de quitarnos un Estado, pero afortunadamente la gente en Jalisco es inteligente”, apunta Zamora.



Quien también se manifestó por esta coalición fue el rector general de la Universidad de Guadalajara (UdeG) Ricardo Villanueva Lomelí, ante las críticas de los emecistas señala que, si son demócratas, debería de darles gusto que existan contrapesos.



“A cualquier demócrata le da gusto que haya equilibrios, contrapesos, que los partidos se pongan de acuerdo para una contienda y en Jalisco hay contienda, eso debe ser bueno para los propios jaliscienses”, afirma Villanueva Lomelí.



Al partido Hagamos se le liga como grupo político de la UdeG, ante esta decisión de sumarse con Morena y la cercana discusión del Presupuesto 2024 para la Máxima Casa de Estudios de Jalisco, confía Villanueva que no será factor para que se les castigue.



“Nada tiene que ver Hagamos con el presupuesto de la Universidad, salvo que siempre ha sido su fracción parlamentaria en el Congreso los más solidarios con la Universidad, pero espero que no (haya represalia)”, indica Villanueva.