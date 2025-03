Kumamoto levanta la mano para ser el candidato de la Mega Alianza para la alcaldía de Zapopan

Pedro Kumamoto Aguilar, quien en 2015 ganó la elección como diputado local por la vía ciudadana y que luego formó el partido político local Futuro, respondió a las críticas que le han hecho en redes sociales, este fin de semana, tras anunciar la alianza con Morena en la elección a gobernador en 2024.

Kumamoto, de 33 años de edad y quien hoy es regidor en Zapopan, ha sido calificado como “traidor” e “incongruente” por caer en lo que antes criticó: sumarse a la burocracia partidista. Sin embargo, el edil señaló que ni es traidor, ni es incongruente y afirmó que como parte de la Mega Alianza con Morena y otros cuatro partidos, buscará ser el candidato a la presidencia municipal de Zapopan.

“Yo creo que la incongruencia más grande sería no hacer algo, permanecer pasivos, permanecer neutrales, cuando la población en Jalisco nos pide que haya un cambio y que haya acción. Que a las y los estudiantes no se les reprima, que a los juventudes no los torture la misma Fiscalía, que a las vecinas y los vecinos no los esté secuestrando la Policía Estatal para hacer obras para el ‘cartel inmobiliario’, que el Estado le sirva a las personas y que realmente esté dedicado a solucionar los problemas cotidianos: la violencia, la inseguridad, el transporte público, el agua, no que se dedique a hacer negocios con los señores que se sienten dueños de todo. Esa es la alianza que estamos construyendo el día de hoy”, expresó en entrevista.

Kumamoto Aguilar señaló que confía en que habrá acuerdo para que se le postule por la coalición electoral que encabeza Morena, porque en Zapopan vive y conoce los problemas del municipio, al haber sido regidor en este periodo.

Juan José Frangie -de MC- es un empresario que se quiere reelegir como alcalde y que representa los intereses de los empresarios, señaló.

“Se habla mucho de que es una ciudad que le apuesta a las infancias, pero lo que nos topamos es que es solamente las infancias que viven en cierto polígono, que se vuelve a utilizar el presupuesto para obra pública para los mismos sitios, que no se dan respuesta a los problemas reales, como el bosque La Primavera, el agua, y simplemente lo que se dice es: ‘eso es estatal, es del SIAPA y no me hago cargo de lo que me toca’”, indicó.

Kumamoto puntualizó que es diferente el termómetro de las opiniones que se leen en redes sociales, de lo que él percibe en las calles de Zapopan: “Pero quiero decir algo, el ánimo en redes sociales y sobre todo en twitter es uno y en el día a día de las personas está siendo otro”, finalizó.