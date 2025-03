Descarta Protección Civil riesgos por olor a ajo en alcantarillas

Un insoportable aroma a ajo comenzó a percibirse desde la noche del lunes 6 de noviembre en diversas colonias de Zapopan, principalmente en El Colli y aledañas.



Elementos de Protección Civil y Bomberos del municipio en coordinación con los del Estado llevaron a cabo una revisión del drenaje en la zona para detectar qué provoca el olor, luego de hacer mediciones sobre el riesgo que podría representar, descartan que tenga niveles explosivos.



El Siapa llevó a cabo un análisis del agua que corre por el drenaje y se encontró que se trata de la sustancia disulfuro de alilo (dialil disulfuro), un agroquímico con bajo impacto ambiental, con olor característico al ajo.



“Es una sustancia de bajo impacto ambiental, con efecto de plaguicida e inhibidor de la reproducción de insectos. En pequeñas cantidades no es dañino para la salud, al encontrarse en el drenaje lo único que produce es el olor muy característico al ajo, pero que NO produce efecto dañino alguno en la salud de las personas”, explica el Ingeniero Químico Isaac Navarro Cuevas, del área de Supervisión, Vigilancia y Asesoría de Protección Civil Jalisco.



Luego de las revisiones, no se detecta riesgo de explosividad o emanación de vapores orgánicos volátiles, por lo que se descarta riesgo para la ciudadanía. Se llevan a cabo inspecciones alrededor del punto reportado, no se encontró una posible causa, Protección Civil un lavado con jabón. El gobernador Enrique Alfaro Ramírez informa en sus redes sociales que no existe riesgo para la población.



“He estado al pendiente personalmente desde el primer momento. Lo importante es que tanto Siapa, como Protección Civil Jalisco me confirmaron que la sustancia que encontraron no representa ningún riesgo para la ciudadanía. Las investigaciones continuarán para saber qué fue lo que generó la presencia de esta sustancia y, de haberlos, procederemos contra los responsables”, expuso el gobernador.



Añaden que el disulfuro de alilo es una sustancia utilizada como agroquímico con efecto plaguicida e inhibidor de la reproducción de insectos, aseguran desde el Gobierno de Jalisco que es de bajo impacto ambiental.



Ante una situación similar o que se repita el olor a ajo, el Siapa pide reportar a la línea telefónica 33-36-68-2482 que opera las 24 horas; de igual manera, a través de sus redes sociales Siapagdl en Facebook; y @siapagdl en X (antes Twitter).