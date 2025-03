Pide “Chema” que coordinador de los Comités de Defensa de la 4T en Jalisco no sea del Verde

El coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Jalisco y consecuente candidato para la gubernatura debe ser un morenista y no alguien de otro partido, reclama el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso de Jalisco José María “Chema” Martínez.



“Las decisiones tienen que favorecer la dignidad, la identidad y la unidad de Morena, es fundamental no rompernos, nadie podemos rompernos, la unidad nos requiere a todos para lograr la transformación y ayudar a la Doctora Claudia Sheinbaum a la construcción del segundo piso de la cuarta transformación, pero esa unidad pasa por reconocer que debe favorecer la decisión a Morena, a su militancia, a su base, a las causas y principios que representa, no a otro partido político y máxime si esa decisión recae en el Partido Verde Ecologista”, expone.



El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó este miércoles 08 de noviembre que los partidos políticos que compiten en la elección de las nueve gubernaturas deberán de postular al menos a cinco mujeres, luego de que se desechara una impugnación que presentó Movimiento Ciudadano.



En el caso de Jalisco, Morena lleva un proceso interno en el que participan en la encuesta para elegir al coordinador o coordinadora seis aspirantes, tres hombres: Carlos Lomelí, “Chema” Martínez y Antonio Pérez, todos morenistas; además de tres mujeres: Clara Cárdenas, Cecilia Márquez y Claudia Delgadillo, esta última en representación del Partido Verde Ecologista.



El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, informa que en los Estados donde la encuesta le favorezca a un hombre, pero por paridad el partido deberá de postular a una mujer, como premio de consolación se le dará pase directo a la candidatura al Senado para la primera fórmula en la entidad.



“Estoy muy claro en una convicción que quiero externar en este momento: habré de acompañar, de poner mi talento, mi capacidad, mi trayectoria cuando la decisión favorezca a Morena, a su militancia, a la base, pero si la decisión es para otro partido, yo estoy también en la convicción de no aceptarla y no acompañarla”, reclama “Chema” Martínez.



Por otra parte, en Jalisco la mega coalición de partidos que se conformó alrededor de Morena no a todos cayó bien. El mismo “Chema” Martínez señala que no se les tomó en cuenta de la decisión de sumar a Futuro y Hagamos, desconoce los alcances que tuvo la negociación, es decir, que se les asigne de manera directa a perfiles de estos partidos a candidaturas como los gobiernos municipales de Guadalajara y Zapopan.



“No fui ni siquiera comunicado de la posibilidad de una alianza con estos partidos locales”, expone el coordinador de los diputados de Morena en Jalisco.