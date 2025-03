Tuxpan recibirá al Encuentro de Danzas Ancestrales en su edición 25

Tuxpan, conocido como el pueblo de la fiesta eterna, recibirá a 33 grupos de danzas ancestrales de Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca y de Guatemala, en el XXV Encuentro de Danzas Ancestrales, Nacionales e Internacionales, a efectuarse el domingo 12 de noviembre, a partir de las 4 de la tarde, con punto de salida en el atrio parroquial.

En esta festividad participarán danzas de los municipios de Tamazula, Tecalitlán, Zapotiltic, Zapotitlán de Vadillo y Ciudad Guzmán. Además, indígenas mayas realizarán una ceremonia ancestral en la Casa de las Comunidades Indígenas, con la finalidad de implorar que haya paz en el mundo y fertilidad de parte de la Madre Tierra, informó Antonio Vázquez Romero, presidente de la Unión de Comunidades Indígenas Nahuas de Tuxpan, quien solicitó apoyo del gobierno de Jalisco para que el Encuentro de Danzas Ancestrales, no fenezca, ante la dificultades económicas para realizarlo.

“Esto es un sueño, donde nosotros quisiéramos ver que a lo mejor me tocó sembrar la semilla y no quisiera que esto se apagara, sino que esta semilla germinara y que en el pueblo de la fiesta eterna, Tuxpan, convergieran ahí los diferentes países de América Latina y si ya ha estado Perú, si ya ha estado Guatemala y Estados Unidos, ahora también los hermanos mapuche de Chile, también ellos quieren sumarse si se hace el año que viene, quieren sumarse a este encuentro”, expuso.

El diputado de Hagamos, Enrique Velázquez González, presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Cultura del Congreso, respaldó la actividad al señalar que se busca fortalecer la cultura de los pueblos originarios a través de sus danzas tradicionales.

Sin embargo, lamentó que la Secretaría de Cultura del gobierno de Jalisco no incluya al Encuentro de Danzas Ancestrales, como parte de su programa de actividades anuales y no le asigne un presupuesto.

“La verdad lo que pasa en muchos lados es que dicen ‘si el evento no lo hago yo, no lo apoyo, no vale la pena’. Y la verdad es que debemos de apoyar mucho a las comunidades que están organizadas que tienen un presidente para poder entender y resolver un evento que debería tener más publicidad. A veces los pueden ayudar con alimentación y con viáticos y está bien, pero lo más importante es que los ayudaran a difundir el evento con la capacidad que tiene el gobierno del estado”, expresó.

El Encuentro de Danzas dará inicio con un recorrido por las calles principales de Tuxpan. Entre los 33 grupos de danzantes se invitó a un grupo wixárika del norte de Jalisco, quienes bailarán la Danza del Tambor.

Durante la rueda de prensa realizada en el Congreso de Jalisco, Cándido Martínez Alcaraz, músico tradicional de la danza de sonajeros arribeños de Tuxpan, interpretó un son que se bailará el 12 de noviembre.