Castiga Morena a Jalisco con asignación de presupuesto federal 2024: Alfaro

En la Cámara de Diputados fue aprobado el presupuesto para la federación y en lo correspondiente a las entidades se dio un recorte, Jalisco incluido, razón por la que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez acusa a los diputados de Morena y grupos parlamentarios afines de castigar y tratar injustamente al Estado, por anteponer intereses partidistas.



“Una vez más, Morena y sus aliados en el Congreso Federal lastimaron a Jalisco. Aprobaron un presupuesto sin escuchar la demanda de un trato justo para el Estado. Castigaron el presupuesto de todas y todos los jaliscienses anteponiendo sus intereses partidistas”, acusa Alfaro.



“Después de traicionar así a Jalisco, ahora vendrán a pedir la confianza de nuestra gente. Qué cinismo. Mi total reconocimiento a las y los Diputados Federales de Movimiento Ciudadano que, con dignidad, dieron la batalla ante la embestida centralista. No nos vamos a dejar. La lucha por defender a Jalisco y construir un nuevo acuerdo fiscal tomará más fuerza que nunca”, señala el gobernador.



Este reclamo que lanza Enrique Alfaro se suma a otros que ha emitido al Gobierno de México por considerar que tratan injustamente a Jalisco, pues a pesar de que se adecuaron leyes en el Estado para poder negociar las condiciones del Pacto Fiscal que se mantiene con la Federación, no ha encontrado respuestas sino evasivas e incluso silencios de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ante las peticiones que se les ha hecho.



“Yo estoy dando una batalla muy dura y necesito que nos ayude la gente para hacerle ver al Gobierno de la República que no puede seguir tratando de esa manera a Jalisco. Hoy por la madrugada volvieron a votar el presupuesto federal, nos vuelven a dar como con un tubo. Lo peor de todo, es que luego regresan esos mismos personajes, Morena y sus aliados, a decir que quieren mucho a Jalisco, que quieren ayudar a Jalisco y siguen quitándonos lo que nosotros generamos”, reclama Alfaro.



“Fíjense nada más, Jalisco le aporta a la economía nacional ocho de 100 pesos, de todo lo que se produce. ¿Saben cuánto nos regresa la federación? Menos de dos pesos de cada 100. Ese es el nivel de injusticia y nos la volvieron a aplicar ayer, y volvieron a tratar de una forma verdaderamente injusta a nuestro Estado”, añade.



Alfaro acudió al municipio de Cihuatlán para entregar 84 cheques a las familias que se vieron afectadas en su patrimonio por el paso del huracán Lidia, se repartieron 3.4 millones de pesos a través del Fideicomiso Fondo Estatal de Desastres Naturales (FOEDEN), recurso que es del Estado y del que la Federación no ha aportado un peso, recalca el gobernador.

