Se destapan candidaturas naranjas; Alfaro y Lemus revelan aspirantes a munícipes

Día de destapes en Casa Jalisco. El Gobernador Enrique Alfaro Ramírez presentó en redes sociales a quienes encabezarán algunas candidaturas para munícipes de Movimiento Ciudadano.



Entre las revelaciones, ninguna sorpresa, se anuncia que para Guadalajara se le dará a Verónica Delgadillo la candidatura; para Zapopan refrendará sus aspiraciones Juan José Frangie; para Tlajomulco se elige Gerardo Quirino; además de Citlalli Amaya, quien también buscará la reelección para Tlaquepaque.



Los múltiples videos en los que hace se oficial quienes se registrarán para contender por las alcaldías se grabaron en diferentes puntos de Casa Jalisco, esto a pesar de que Enrique Alfaro insiste que ya está retirado de la política partidista y se encuentra enfocado en gobernar, además, de asegurar que él no tiene injerencia en el proceso electoral interno de MC, sin embargo, destaca que es él quien ha marcado la pauta en los destapes.



Alfaro fue quien anunció que Salvador Zamora solicitaría licencia como alcalde de Tlajomulco, para incorporarse como coordinador de campaña para la gubernatura de Pablo Lemus; y ha sido de esa manera como Movimiento Ciudadano ha revelado los nombres y las aspiraciones.



Lemus no se quedó atrás en el anuncio de los perfiles y sus aspiraciones, publica también en sus redes sociales un video en el que hace una presentación de cada uno de ellos, junto con el coordinador estatal de MC, Manuel Romo.



"Hemos logrado un gran acuerdo con el cual vamos a enfrentar el próximo proceso electoral. No le vamos a fallar a Jalisco, los mejores hombres y las mejores mujeres están listos para dar la cara", externa Romo.



Verónica Delgadillo afirma en su presentación que, como candidata a Guadalajara, busca “darle continuidad a los buenos gobiernos”; mientras que Citlalli Amaya dice tener la intención de seguir dando lo mejor para Tlaquepaque y para Jalisco: “merecemos lo mejor y lo mejor es Pablo Lemus".



En tanto que Gerardo Quirino, expresa que "Tlajomulco va a volver a ser referente de Movimiento Ciudadano en Jalisco y México. Es el compromiso, vamos a luchar hombro a hombro porque Jalisco se pintará con más fuerza de naranja, para seguir con el legado del Gobernador Enrique Alfaro".



Finalmente, Juan José Frangie considera como un “placer” el que trabajen juntos en las precampañas y el proceso electoral.