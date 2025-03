Responde titular del Siapa cuestionamientos de diputados

Carlos Enrique Torres Lugo, titular del Siapa, por fin se presentó ante los diputados del Congreso de Jalisco luego de que le invitaran, principalmente los de oposición, para que acudiera a responder los cuestionamientos sobre el servicio en la distribución del agua y la calidad con la que llega a la casa de los tapatíos; por momentos, se vivió un ambiente ríspido.



El director del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) fue citado por la Junta de Coordinación Política, que es presidida por la diputada de Hagamos Mara Robles, quien cuestionó con base en documentos de transparencia la calidad del agua, afirma que del total que se distribuye ni siquiera el 20 por ciento cuenta con lo que la norma marca.



En respuesta, Carlos Enrique Torres Lugo afirma que sí se cumple con la NOM-127-SSA1-2021 y que los casos de agua sucia se derivan del arrastre de sedimentos por la antigua red de tuberías y drenaje que ya excedieron su vida útil.



Reconoce que se debe de renovar la red de distribución que tiene algunas partes más de 30 años y en otras hasta 90, en total representan más de ocho mil kilómetros de tubería y se requiere una inversión de ocho mil millones de pesos.



“Su servidor se ha presentado en los operativos y nos hemos dado cuenta que el problema es puntual y no general. Se realizan desfogues y se purga la línea para poder dejar en condiciones normales la línea con agua limpia y potable”, afirma.



Mara Robles le propuso que se tomara un vaso con agua presuntamente de la llave, reto que aceptó el funcionario y ambos bebieron el líquido.



Otro tema que se le cuestionó fue la planeación del organismo para la próxima temporada de estiaje, pues el temporal de lluvia no fue benévolo con los niveles de las presas y fuentes de agua de las que se abastece el Área Metropolitana de Guadalajara.



Recuerda Torres Lugo que se tiene el proyecto en el acueducto El Salto-La Red- Calderón para poder poner en marcha la Presa El Zapotillo, que dará dos metros cúbicos por segundo; además de la Presa El Salto otro más para abastecer a más habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara.



Un punto que preocupa al titular del Siapa es la cartera vencida, afirma que la deuda de los usuarios es superior a los seis mil millones de pesos, mientras que el presupuesto anual que se le asigna al organismo es cercano a los cinco mil 500 millones de pesos. Afirma que son más de 300 mil cuentas que no han pagado, mientras que el total que tiene registradas son un millón 250 mil.



En enero de este 2023, el Congreso del Estado aprobó que se aplique un programa de descuentos de 95 por ciento en los recargos y multas cuando el pago se haga en forma total y de 80 por ciento cuando se firme un convenio para el pago a plazos, con la intención de reducir la cartera vencida.



La comparecencia concluyó con el compromiso de hacer la revisión necesaria para comenzar a renovar la red de distribución.