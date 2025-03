Jaliscienses recolectan 57 toneladas de ayuda para Guerrero

La solidaridad y buena voluntad de los jaliscienses para apoyar a los habitantes de Guerrero afectado por el huracán Otis ha logrado recabar desde que se instaló el centro de acopio más de 57 toneladas de víveres, estos han sido recolectados y enviados por el Gobierno de Jalisco, el último envío salió este martes con 18 toneladas.



El tráiler con los víveres salió de la Glorieta de La Normal, donde se encuentra el principal centro de acopio del DIF Jalisco; la secretaria de Turismo de Jalisco, Claudia Vanessa Pérez Lamas, acompañada por el Director General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco (UEPCBJ), Víctor Hugo Roldán Guerrero, y el Director de Ayuda Humanitaria del DIF estatal, Luis Rodríguez Peña, dieron el banderazo de salida.



“Para la Secretaría de Turismo es muy importante que podamos generar la ayuda para este destino turístico (Acapulco). No sólo es una comunidad importante para el país, sino porque es uno de los destinos de playa más importantes de México. Invitaría a todo el sector turístico a cooperar. Nos queda una semana más de integración de recopilación de apoyo humanitario para Acapulco. Invitaría a todo el sector a sumarse, a traer víveres a nuestros centros de acopio”, señala Claudia Vanessa Pérez.



El envío de los víveres y ayuda humanitaria estuvo coordinado por Protección Civil de Jalisco, fueron trasladados a la Base Aérea Militar No. 1 de Santa Lucía, en el Estado de México. El cargamento lleva alimentos no perecederos, agua embotellada, productos de higiene, herramientas de trabajo y material de limpieza.



Al Estado de Guerrero se llevó una cocina móvil para poder alimentar a los damnificados, para ello viajó un equipo de 17 colaboradores, entre cocineros y chefs, recuerda el director de Ayuda Humanitaria del Sistema DIF Jalisco, Luis Rodríguez Peña, además, del personal operativo de Protección Civil y distintas corporaciones de seguridad que apoyan en la zona de desastre.



DIF Jalisco instaló 83 centros de acopio, 81 de ellos en DIF municipales, el del DIF estatal y uno en la Sección 47 del SNTE, e invitó a continuar aportando insumos para la población guerrerense, estarán operando una semana más.



El Centro de Acopio del Sistema DIF Jalisco continúa recibiendo donativos, de 08:00 a 17:00 horas, en la entrada principal de su edificio en avenida Alcalde 1220, frente a la Glorieta de La Normal, en Guadalajara; así como en los DIF municipales de la entidad.