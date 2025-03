Sin respuesta de la Federación recorte a Jalisco por 2 mil millones de pesos: Alfaro

Preocupa al gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez que no tenga respuesta del Gobierno de México ante el recorte presupuestal aplicado al Estado por dos mil millones de pesos, prevé que, en caso de que no se recupere ese recurso, se detendrá obra que se lleva a cabo.



“Falta por ver cómo va a resarcirse el daño de dos mil millones de presupuesto de este año que le recortaron a Jalisco, es verdaderamente preocupante que a estas alturas, a mediados de noviembre, no hayamos tenido una respuesta de este tema (…) lo más lamentables es que las propuestas que llevamos a la Secretaría de Hacienda para ser incluidas en el presupuesto del próximo año fueron ignorados, los diputados de Morena y sus aliados decidieron una vez más acuchillar a Jalisco, ahora andan acá hablando de cuidar a Jalisco, es de veras demencial”, señala el gobernador.



Añade que ha solicitado, además, apoyos para ayudar a los afectados por el huracán Lidia, tanto población como productores del campo que han perdido cosechas y ganado, tanto por inundaciones como por la sequía de este año, sin embargo, no han tenido respuesta.



Este silencio es de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la que el gobernador ha calificado a sus funcionarios de arrogantes e insensibles, pues no atienden sus llamados a pesar de tener el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de que así lo harían, ante esta situación, recuerda que Jalisco tiene la base constitucional para decidir si se mantiene en el pacto fiscal con la Federación, tema que será abordado el próximo año, el último de su gestión.



“Voy a luchar para que Jalisco tenga un trato justo, esperamos que haya respuesta de la Federación (…) Estoy concentrado en resolver el tema de los dos mil millones de pesos de desajuste, una vez que tengamos eso resuelto, porque eso es de urgencia, plantearemos los pasos a seguir, pero Jalisco tiene una base constitucional para continuar con el proceso de revisión de permanencia en el pacto fiscal, sí va a ser un tema sin duda el año próximo. Es una decisión del Congreso, vamos a presentar un planteamiento, será el Congreso el que tome la decisión”, advierte el gobernador.