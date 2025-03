María Padilla quiere ser la coordinadora de los Comités de Defensa de la 4T en Guadalajara

La diputada local de Morena, María Padilla Romo, anunció que busca ser la Coordinadora de los Comités de la Cuarta Transformación de Guadalajara. La legisladora estuvo acompañada de militantes, simpatizantes y líderes sociales, en la plaza de la República.

En su discurso, la legisladora afirmó que para un morenista no pasa desapercibido la carencia de un adulto mayor, la urgencia de atención para un enfermo y la tristeza de un niño. “Ha llegado el día de traer mejores tiempos para nuestra ciudad y es algo que solo nuestro movimiento puede hacer. La transformación tapatía inicia esta tarde con la ayuda y acompañamiento de todas y todos ustedes”



María Padilla es abogada y fue la coordinadora de los programas de bienestar del gobierno federal en la región de Los Altos. Políticamente es cercana al regidor con licencia de Guadalajara, Carlos Lomelí.

"Tengo el honor de venir humildemente ante ustedes a proponerles que nos integremos a la fuerza del cambio por el bien de todos y para que Guadalajara se convierta en la ciudad más segura y próspera de México”, subrayó.



Dijo que la gestión de MC en Guadalajara y en el estado han sido malos gobiernos que deben terminar. "La inseguridad y la violencia van ganando la batalla, y no es posible ya, seguir viviendo aterrados por la angustia y el temor de no regresar a casa. “La basura no pasa, el agua no llega, los servicios públicos están en mal estado. Las colonias están invadidas de torres con apartamentos impagables que colapsan el tráfico y saturan el paisaje. Todos los años nos aumentan los cobros y las contribuciones, para luego, gastarse el dinero público en festines, lujos y carruseles de oro”.

Afirmó que la insensibilidad y la avaricia se han apropiado Guadalajara y que detrás de esos problemas, están los intereses de gente que no ha dejado de sacar provecho. “La buena noticia es que ya se van y no les vamos a permitir que regresen.”



Explicó que la misión histórica del Movimiento de Regeneración Nacional es recuperar Guadalajara para regresarlo al pueblo para su bienestar. “Pero también tenemos que ser muy cuidadosos y tener oídos sabios que sepan distinguir el canto seductor de los falsos elegidos y los grupos de poder que solo quieren conservar sus privilegios”.

Resaltó que es el tiempo de las mujeres en la política.