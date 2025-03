Censo federal de personas desaparecidas en Jalisco se basará en datos presentados por el Gobierno del Estado: Alfaro

El censo que supuestamente hacen casa por casa los Servidores de la Nación para obtener cuántas personas desaparecidas hay en el país se hace sin sustento legal y fuera de toda institución, señala el gobernador Enrique Alfaro ante la decisión del presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

Alfaro afirma desconocer el trabajo que hacen los Servidores de la Nación en el Estado sobre este tema, pero en Jalisco esta información se ha trabajado desde hace años de manera institucional y con marcos legales; asegura, que ya se les entregó y esta será la base de sus datos.

“Ya entregamos la información, de hecho, somos el primer Estado que ya entregó la información porque es producto de un trabajo muy largo que se ha venido realizando. No sé dónde anden los Servidores de la Nación, no tienen función alguna en esto, nosotros tenemos instituciones e instancias formales establecidas en la ley que se encargan de esos temas lo demás para nosotros no existe”, expone.

“Nosotros ya hicimos un trabajo muy, muy largo, tenemos diría años haciéndolo y revisándolo, así es que la presentación que hicimos a la Federación es la base a partir de la cual se va a actualizar y homologar los registros que se tienen a nivel nacional y estatal”, agrega.

Añade que existe absoluta coordinación con la Federación, pero no a través de los Servidores de la Nación, sino a través de la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas y de la Comisión de Búsqueda.

“Son las instancias que en Jalisco están acreditadas por ley para hacer esas funciones, se hizo también de las manos de los colectivos, el trabajo que se ha hecho es aprueba de todo, nosotros no escondemos cifras y es un trabajo a conciencia y tiene también el reconocimiento del Gobierno Federal porque se hizo un esfuerzo sin precedentes para poder tener este registro actualizado”, expone Alfaro.

Sobre el protocolo de búsqueda de personas desaparecidas cuando provenga de una denuncia anónima afirma que está listo, se dará a conocer esta semana, tentativamente el martes 21 de noviembre.