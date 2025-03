Más de 13% de los autos del gobierno estatal no han pasado la Verificación

El gobierno estatal está obligado a verificar alrededor de 5 mil autos de su flota que da servicio a las diferentes instancias públicas. De ese total, ha llevado a revisión a 3 mil 500 y 750 unidades no han pasado el programa Verificación Responsable, informó el secretario de Administración, Ricardo Rodríguez, quien dijo que esto significa entre 13 y 15 por ciento.

Por ello, para 2024, el gobierno anunció que hará una fuerte inversión para darle mantenimiento mayor a esos autos y habrá decenas que serán convertidos en chatarra.

El dato lo presentó el secretario de Administración durante la sesión de glosa del informe del gobernador, a pregunta expresa de la diputada de Morena, María Padilla.

“Vale la pena mencionar que de los que ya hemos verificado, no todos están pasando la Verificación. Mas o menos 13% no está pasando la Verificación, eso nos está obligando desde este año a hacer un programa de mantenimiento de esos vehículos, adicional a sustituciones de vehículos de gobierno del estado, porque pretendemos que el próximo año aquellos que no hayan pasado la verificación no vayan a estar circulando”, aseguró.

De los 1,500 autos del gobierno estatal que no se han llevado a los verificentros, la mayoría pertenece a la Fiscalía Estatal y a la Secretaría de Seguridad Pública, y no se ha cumplido con la obligación, porque se trata de unidades que patrullan sobre todo en los municipios foráneos.

“He de decirles que sí están verificados todos los vehículos, con excepción de los que tienen que ver con Seguridad Pública y Fiscalía, que no todos han pasado por su proceso. Esto tiene que ver con sus actividades operativas que no han tenido posibilidades de llevar todos los que deberían de haber pasado ya por ahí”, reconoció.

En total, el parque vehicular del gobierno de Jalisco es de 6 mil 200 unidades. Sin embargo, alrededor de 1,200 son autos de modelo reciente o híbridos, por lo que no están obligados a pasar la verificación de los motores.

El secretario de Administración afirmó que todas las verificaciones las paga cada dependencia al concesionario que opera los verificentros, por lo que aclaró que el servicio no es gratuito.

La meta para 2024 es que ningún auto oficial circulará por las calles si no cuenta con la Verificación aprobada.