Se suma Pablo Lemus a la defensa de México, desde Jalisco, en trabajo conjunto con Samuel García

Desde Tlajomulco de Zúñiga, corazón y bastión de Movimiento Ciudadano (MC), Pablo Lemus Navarro, Precandidato a la Gubernatura de Jalisco acompañó a Samuel García Sepúlveda, Precandidato emecista a la Presidencia de la República, al arranque de su Precampaña en Jalisco.



En el Lienzo Charro Santa María se congregaron 15 mil militantes y simpatizantes naranjas para mostrar el apoyo a sus precandidatas y precandidatos a diferentes cargos de elección popular, así como respaldar el proyecto colectivo que encabeza Lemus Navarro en la entidad y García Sepúlveda a nivel nacional.



En su discurso, Pablo Lemus hizo notar la importancia de Tlajomulco como el epicentro del movimiento, recordando sus raíces y la fuerza del partido en los 125 municipios del estado.



“Aquí estamos unidos, mujeres y hombres que han encabezado este gran proyecto trabajando de la mano, porque es muy importante reconocer a mis compañeras y compañeros, su gran generosidad política que han tenido conmigo, aquí hay grandes líderes”, afirmó.



El precandidato a la Gubernatura resaltó la organización y unidad de Movimiento Ciudadano, asegurando que están listos para enfrentar las precampañas a presidentes municipales y diputados.



A su vez, Lemus Navarro expresó su entusiasmo de hacer equipo con líderes talentosos y experiencia probada, presentando el mejor proyecto y los mejores perfiles para el estado.



Haciendo hincapié en que en 2024 la batalla será otra vez contra el PRI en todas sus formas, Lemus afirmó con determinación que en Jalisco no regresará el PRI disfrazado de Morena.



“El nuevo PRI, el del terror está vestido de guinda (…), pero al PRI le vamos a volver a dar su merecido, ese nuevo PRI otra vez va a salir derrotado contra la ola naranja”, expresó el precandidato a la Gubernatura.



Además, Pablo Lemus presentó a Samuel García como un joven preparado, un buen gobernador y un líder que ha demostrado su capacidad para ganar elecciones y gobernar efectivamente. García Sepúlveda, en sus propias palabras, representa el impulso que inició en Jalisco y Nuevo León, y que llevará al país hacia un "Nuevo México".



"El eje Jalisco-Nuevo León va pintar a todo México de naranja, porque en Jalisco y Nuevo León le vamos a enseñar, a todo México, cómo se ganan elecciones y cómo se hacen buenos gobiernos”, destacó Lemus Navarro.



Por su parte, García Sepúlveda subrayó la importancia de Jalisco y Nuevo León como motores económicos fundamentales para México, representando cerca de la cuarta parte del Producto Interno Bruto del país.



A su vez, destacó la importancia de continuar con los buenos gobiernos, con la generación de empleos y contribución al desarrollo económico de la región.



El Precandidato por Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República recordó las victorias pasadas de Movimiento Ciudadano, caracterizadas en resistir y avanzar a pesar de los pronósticos iniciales.



Agradeció el apoyo recibido en el pasado y expresó su determinación de seguir trabajando por un futuro mejor.



Con respecto a la competencia política, García Sepúlveda mencionó las estrategias utilizadas en campañas anteriores y destacó el compromiso del movimiento naranja para no dar la espalda a la gente y enviar un mensaje claro.



“Vamos a ganar en las redes, en los medios y en las calles, nada más les pido un favor Jalisco, vamos ganar, pero necesito el apoyo para que entren conmigo la mayoría de senadores y diputados naranjas al Congreso de la Unión”, sostuvo.



Por su parte Verónica Delgadillo, Precandidata naranja a la Alcaldía de Guadalajara, aseguró también que el nuevo PRI no va a entrar a Jalisco, y que será gracias a todas las mujeres y hombres libres de este movimiento.



Finalmente Gerardo Quirino, Precandidato emecista por Tlajomulco de Zúñiga, se dijo contento en recibir a los hombres que encabezan esta defensa a los buenos gobiernos en Jalisco y México, así como mostró su compromiso en seguir con este legado.



Antes del diálogo ¡Arráncate Jalisco!, Pablo Lemus y Samuel García participaron en la tradicional cabalgata en San Miguel Cuyutlán, en Tlajomulco de Zúñiga.



En este evento retuvieron presentes Manuel Romo Parra, Coordinador Estatal de Movimiento Ciudadano en Jalisco; Salvador Zamora Zamora, Coordinador de la Precampaña de Pablo Lemus en Jalisco; así como Mirza Flores Gómez y Alberto Esquer Gutiérrez, Precandidatos al Senado de la República por Jalisco.



También acudieron Clemente Castañeda Hoeflich, Senador; Juan José Frangie Saade, Precandidato a Presidente Municipal de Zapopan; Estefanía Padilla Martínez, Precandidata a Presidenta Municipal de El Salto; Francisco Javier Arana Orozco, Precandidato a Presidente Municipal de Tonalá; Héctor Álvarez Contreras, Precandidato a Presidente Municipal de Zapotlanejo; y Celia Pérez Vaca, Precandidata a Presidenta Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos.