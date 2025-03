Laura Haro se registra como precandidata para Jalisco en el PAN

Laura Haro se registró ante el Comité Directivo Estatal del PAN Jalisco como precandidata a la gubernatura del Estado por el Frente Amplio, acompañada por Xóchitl Gálvez.



Haro se había registrado en días previos ante su partido, el PRI, como parte del Frente Amplio por Jalisco ahora tocó turno de hacer el trámite ante el Partido Acción Nacional (PAN) y posteriormente se hará ante la dirigencia del PRD.



Al registro le acompañaron Diana González, presidenta del PAN Jalisco; y Antonio Padilla dirigente en el Estado del PRI, sucesor de la propia Laura Haro; además, le acompañaron militantes de las tres fuerzas políticas.



“Si me permiten decirles, yo les necesito, porque sólo soy la cara de esta precandidatura, mas no soy el proyecto, el proyecto se llama Jalisco y Jalisco somos todas y todos. Mi promesa con ustedes es sencilla, no dejaré de ser la mujer que he sido siempre; a mí no me van a intimidar con nada, no me van a comprar, ni me van a sentar a negociar, yo no voy a administrar la derrota. Les ofrezco un compromiso pleno, 24 horas los siete días, sudor y votos”, externa la precandidata.



Ante la militancia panista, asegura Laura Haro que la elección de 2024 no se trata de vencer a Morena o Movimiento Ciudadano, sino de regresar la paz a los hogares de Jalisco, regresar el liderazgo económico a la entidad.



En el evento estuvieron presentes Santiago Creel, coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez; Natalia Juárez, presidenta del PRD Jalisco; además de diputadas locales y regidoras de PAN y PRI.

--