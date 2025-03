Con un enfoque de trabajo, sigue Pablo Lemus con su recorrido por todo Jalisco

Con un enfoque de trabajo y rodeado de muestras de cariño, Pablo Lemus Navarro, Precandidato a la Gubernatura de Jalisco por Movimiento Ciudadano (MC), señaló en su gira de este jueves que mantiene su compromiso de recorrer toda la entidad en esta precampaña, para escuchar las propuestas de la militancia y simpatizantes emecistas.



"Nosotros no podemos caer en la soberbia. Estar encerrados y creernos que ya con eso yo obtuvimos el triunfo, o creer que porque yo fui Presidente de Zapopan y Guadalajara, ya con la Zona Metropolitana, vamos a ganar. Yo estoy trabajando (...) cuando otros van perdiendo sus tiempos, cerrados en sus oficinas, en sus pleitos internos", expresó Lemus Navarro durante su visita a Concepción de Buenos Aires.



El primer municipio al que llegó en la jornada de ayer fue Tuxcueca, cuyo nombre se interpreta como "bullicio de conejos" o "lugar donde se hacen enaguas de pelo de conejo".



Esta demarcación, conocida por los deliciosos vampiritos de San Luis Soyatlán, tiene una rica historia ligada al General Ramón Corona, quien gestionó su conversión en municipio en 1886.



Esta localidad contribuye significativamente a la producción agrícola y ganadera de los municipios de la Ribera de Chapala.



El precandidato refrendó su compromiso por recabar las propuestas de la militancia en los sectores como la agricultura y el comercio, así como enfatizó la importancia de fortalecer la economía local, preservar la historia y tradiciones e impulsar el turismo.



Lemus Navarro resaltó su compromiso con la cercanía a la gente y la importancia de conocer las realidades de cada municipio en Jalisco, así como subrayó la necesidad de que la militancia conozca a los candidatos y candidatas, más allá de la visibilidad mediática.



"La gente nos tiene que conocer de cerca en cada municipio de Jalisco, nos tiene que ver cómo somos, cómo pensamos. Esta vibra que generamos, la gente se da cuenta cuando se está hablando con la verdad", añadió.



Durante su visita a Tizapán El Alto, Pablo Lemus agradeció el apoyo de los militantes y simpatizantes naranjas.



"Estoy recorriendo todo Jalisco para que me conozca la gente. No voy solo, me acompaña un equipo comprometido. Hoy venimos a pedirles su confianza, pero también vengo a presentarles a quienes conforman la candidatura a Gobernador. Somos todas y todos juntos", concluyó Lemus Navarro.



La gira por Jalisco continúa, con el compromiso de Pablo Lemus de seguir escuchando las propuestas y trabajar de la mano para la defensa de los buenos gobiernos.



En esta gira por los municipios del sureste lo acompañaron Rosany Sahagún, Precandidata a la Presidencia Municipal de Teocuitatlán de Corona; Alondra Magaña, Precandidata a la Presidencia Municipal de Mazamitla; Blanca Álvarez, Precandidata a la Presidencia Municipal de Manzanilla de La Paz; César Sánchez, Precandidato a la Alcaldía de Concepción de Buenos Aires; y Juan Figueroa, Precandidato a Diputado Federal.