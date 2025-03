Entrega Gobierno de Jalisco apoyo a 4 mil 200 familias afectadas por el huracán Lidia

Cuatro mil 200 familias de Jalisco perdieron su patrimonio el pasado 10 y 11 de octubre por el paso del huracán Lidia, un mes y medio después, les fueron entregados los apoyos para que pudieran recuperar un poco de tranquilidad.

El Gobierno de Jalisco entregó cuatro mil 213 cheques que, en conjunto, suman un monto total de 90 millones de pesos, repartidos a familias de Puerto Vallarta, Cabo Corrientes y Tomatlán, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez destaca que el recurso es del Estado, dado que la Federación se ha desentendido de ayudar ante la crisis.

“Para nosotros es importante explicar lo que significa entregar este día estos apoyos porque nosotros no vamos a dejar sola a la gente, estamos enfrentando lo que significa la realidad del clima sobre la acción del hombre, el estiaje que hemos enfrentado los últimos tres años con la sequía más dura de Jalisco, y al mismo tiempo las tormentas y los huracanes más terribles, y luego decimos que lo del cambio climático es un mito, que eso no existe, que no pasa nada, si pasa, y por eso es increíble que el Gobierno de la República hubiera tomado la decisión de desaparecer el FONDEN”, expone.

“Para entregar estos apoyos nos pusimos de acuerdo con el Presidente municipal de Vallarta, Cabo Corrientes y Tomatlán para que el municipio pusiera el 20 por ciento del dinero que se destinó a la reposición de menajes, y decirlo, esto no es un regalo de Enrique Alfaro y este recurso es para recuperar lo que perdieron, y les entregamos el dinero a ustedes como muestra de la confianza que les tenemos, y aquí lo lamentable es que la federación no puso ni un peso”, resalta Alfaro.

El recurso sale del Fondo Estatal de Desastres (FOEDEN), en Tomatlán se entregaron una mayor cantidad de cheques, dado que fue el municipio que más afectación presenta, se dieron tres mil 148 cheques por un monto de 62 millones de pesos, para la reposición de 14 mil 635 artículos; en el caso de Puerto Vallarta y Cabo Corrientes, los gobiernos municipales aportaron el 20 por ciento y el Estado el 80.

“Hoy la gente afectada tiene respuesta, saben que es lo principal, que ustedes pueden dormir en sus casas tranquilos sabiendo que el Gobierno del Estado y los gobiernos municipales responden por ustedes, que no nomás son palabras como en el Gobierno Federal, allá hay palabras, aquí hay resultados, y hoy por hoy a mí me enorgullece que como Secretaria del Sistema de Asistencia Social, hoy este dando mi primera gira en estos municipios tan importantes para Jalisco”, externa el gobernador.