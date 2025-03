Patel y la visita a los 100 países para llevar un mensaje de Paz

El mundo de Dayan Patel se vino abajo en un país que conoce poco y en un idioma que no habla; el trastorno de bipolaridad que padece fue como un monstruo que se apoderó de él, alimentado por la pandemia, el estrés y el burn out (desgaste laboral) fue orillado a un punto sin retorno en su carrera profesional y su vida. Para su fortuna, salió de la penumbra en la que se encontraba y ahora quiere llevar un mensaje de amor al mundo, su meta es visitar 100 países y conocer a la máxima cantidad de gente que le sea posible.

Patel llegó a Guadalajara en 2016 traído por una importante empresa de la India dedicada al desarrollo de software, es ingeniero computacional y tenía hasta el momento de su quiebre emocional 30 años de carrera. Su personalidad y lo demandante de su trabajo fue una mezcla perfecta para llevarlo al límite, a pesar de tener ocho años en el país, salía poco o nada por estar conectado resolviendo problemas de la empresa, sus padres llegaron a la ciudad para hacerle compañía, pero no los veía. En esa etapa de su vida se describe a sí mismo como un autómata.

En su punto de quiebre estuvo internado en un hospital, fue tratado por especialistas en salud mental y gastroenterólogos, ya que padece gastritis nerviosa, regresó a su hogar medicado, en tratamientos, con citas para sus sesiones de terapia con psiquiatras, desecho del alma y el corazón, una depresión profunda le siguió a los males que ya cargaba; pasaba los días en cama, durmiendo y sin ánimos de ver a nadie.

Fue un proceso de sanación profundo, narra que en durante esos días pensaba y repensaba las decisiones de vida que había tomado, lo qué había hecho de su juventud y adultez, como sucumbió ante la presión social y familiar de trascender, ganar dinero, comprar una casa, un auto, viajar, casarse con una mujer, pero que nada de eso había conseguido por estar inmerso en su vida profesional, salvo la retribución de su paga; añade que gastó miles de horas estudiando, programando, pegado a un monitor, resolviendo problemas, entregando resultados, pero descuidó lo que ahora dice es lo más importante.

“Conozco de programación, pero desconocía mi persona”, me dice en inglés durante la charla que tuvimos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, a la que acudió para llevar su historia y su mensaje a cuanta gente le sea posible.

Descubrió Patel que realmente no se conocía, esos días de introspección le hicieron caer en cuenta que lo aprendido en la universidad y su trabajo no es nada en comparación con las enseñanzas de vida, del amor, de buscar la felicidad, “soy un ignorante”, me dice. Encontró un nuevo reto en su vida: aprender a ser feliz y amar.

“Voy a viajar por el mundo para decirle a la gente que me encuentre que estamos en este mundo para ser felices y amar. Voy a decirles que India y México son grandes naciones. Voy a llevar un mensaje de paz, la paz no llega sola, hay que trabajarla, promoverla. Aprender y compartir”, me cuenta animado.

Entre los 28 países visitados están Australia, Taiwán, Hong Kong, China, Japón, Malasia, Singapur, Sri Lanka, Nepal, Bután, Bangladesh, Kenia, Uganda, Etiopía, entre otros; desde que tomó la decisión de viajar, su residencia está por el momento en Guadalajara, pero puede cambiar. A su mensaje de amor que quiere dispersar añade que está también el de cambiar la idea de que México es un país inseguro.

“Quiero que la gente sepa que México no es lo que vemos en películas y las noticias, México es más que el narco o la inseguridad, estoy enamorado de México y Guadalajara, tanto como mi país, tenemos muchas cosas en común, hay muchas similitudes, quiero que la gente sepa que venir a México es seguro”, añade.

Patel se mueve en un Toyota Camry que compró en México, su siguiente destino es llegar hasta Alaska, bajar a Canadá y luego a Estados Unidos, pasar por México y llegar hasta Panamá. Su travesía la inicia a mediados de diciembre de este 2023, una vez que concluya, su siguiente recorrido será en Europa, para ello planea vender su auto y comprar otro allá.

“Voy a visitar los 100 países, voy a decirle a los estudiantes que me encuentre que nutran su mente, pero también su espíritu, la vida no es solo estudiar y trabajar, vivir así es un error de la naturaleza”, concluye su mensaje.