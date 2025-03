Que le ponen trabas a la entrega de apoyos económicos para colectivos de familias de desaparecidos

Desde agosto pasado -hace más de tres meses- el Ayuntamiento de Guadalajara autorizó la entrega de dos millones de pesos para ser distribuidos a colectivos que buscan a familiares desaparecidos.

Las regidoras de Morena, Mariana Fernández Ramírez y Candelaria Ochoa Ávalos, hicieron un llamado al gobierno tapatío para que no se aplace más la entrega de los recursos, ya que le restan dos semanas hábiles a este año y si no se ejerce el dinero se perdería para el fin que se destinó.

“Este tema nos preocupa porque ya estamos en diciembre, a punto de acabar el ejercicio fiscal y todavía no hay una ruta clara para entregar ese dinero”, dijo Mariana Fernández.

La regidora Candelaria Ochoa explicó que la edil de MC, Patricia Campos, presidenta de la Comisión de Hacienda, le ha puesto trabas al reparto de ese dinero.

Las ediles de Morena señalaron que ellas propusieron reglas de operación para la entrega clara y transparente del dinero. Sin embargo, la regidora de MC quiere que la asignación del dinero sea en forma individual a los familiares de desaparecidos, cuando lo más útil es que sea entregado a los colectivos, ya que el dinero se utilizará para las tareas propias de la búsqueda, como es la compra de equipo, el pago de gasolina para salir a los lugares donde puede encontrarse algún cuerpo.

“La presidenta de la Comisión de Hacienda me dijo que no, porque los colectivos no tienen registro ante el SAT (Sistema de Administración Tributaria). Es muy simple, se puede resolver de manera muy simple. Yo aquí denuncié a una empresa que le dieron una licitación por siete millones de pesos y no está en el SAT. Igual se puede hacer con los colectivos, partir de la buena voluntad, de la buena fe, para que los colectivos con una carta responsiva de la Comisión de Atención a Víctimas les reconozcan su constitución legal, que se les entregue el dinero y que sea al Colectivo”, explicó Candelaria Ochoa.

El Ayuntamiento quiere darle 35 mil pesos a cada una de las personas, pero eso no sirve, advirtió la entrevistada. “Lo que sirve es el recurso al Colectivo, para la compra de los materiales que necesiten. Sí se les puede dar, con una firma de responsiva y entregando las facturas de lo que gasten”, añadió.

La bancada de Morena apoyó a la mayoría de MC para crear la bolsa de dos millones de pesos y ahora lo que sigue es que se agilice la entrega de los apoyos económicos.