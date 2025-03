Para resolver mala calidad del agua, proponen “reasignar” 2 mil 400 mdp al SIAPA en 2024

Los diputados de la bancada de Hagamos, Mara Robles Villaseñor y Enrique Velázquez González, presentaron una propuesta para que se realicen reasignaciones en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2024 del Gobierno de Jalisco, con la idea de que el SIAPA resuelva la crisis del suministro de agua turbia a decenas de colonias.

La coordinadora del grupo parlamentario precisó que se busca que para 2024 “se etiqueten” 2 mil 400 millones de pesos para renovar la red de abasto de agua que tiene una antigüedad superior a los 20 años. Y la misma cifra se asignaría para los años 2025 y 2026.

En suma, se le darían 8 mil millones de pesos al SIAPA en tres años, del propio presupuesto estatal, para realizar las obras necesarias. Se aclaró que no se requiere adquirir deuda.

El dinero se le quitaría a 80% al gasto en carreteras, y 151 millones de pesos para el pago de viáticos, entre otros rubros.

“Nos basamos en la cifra que dijo el director del SIAPA. El director Carlos Torres dijo aquí en el Congreso, que se necesiten 8 mil millones de pesos y por lo tanto no le movimos para que luego él no diga que es la cifra que planteó. Y lo que estamos proponiendo que se divida en tres pagos de 2 mil 400 millones de pesos, para que no nos digan que es imposible reasignar ocho mil millones de pesos de un solo golpe”, apuntó la legisladora.

El secretario de Gestión del Agua, Jorge Gastón González, se comprometió a presentar una propuesta técnica al Congreso durante la sesión de glosa del Informe del gobernador. “Estamos en muy buen tiempo de recibir el informe que el SIAPA debe presentar aprobado por todos los grupos parlamentarios (para complementar la propuesta)”, explicó.

A la presentación acudieron Enrique Lira, vocero de los Pueblos Unidos de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago-Pacífico, así como Alejandra Torres, del colectivo de Vecinos de Jardines de la Paz y Colonias Aledañas, entre otros, para respaldar la propuesta.

Los activistas señalaron que un tema a resolver es el saneamiento de las aguas que se usan en Guadalajara, ya que provienen del río Lerma y del lago de Chapala, donde hay presencia de metales pesados arrojados sobre todo por las industrias.

El diputado de Hagamos, Enrique Velázquez, dijo que se debe poner atención en ese problema.

“Hoy lo que nos dice el SIAPA es que el problema del agua turbia tiene que ver exclusivamente por la tubería, pero aquí el ingeniero Arroyo (Río AC) y don Enrique Lira nos acaban de explicar que el problema no es ese. Además de la tubería, el problema es el origen de donde traemos el agua”, expuso.

Enrique Lira, vocero de los Pueblos Unidos de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago-Pacífico, pidió que el saneamiento de los ríos y del lago de Chapala lo paguen las empresas que usan el agua en sus procesos de producción, tal y como sucede en países como Alemania, donde se logró la limpieza del río Rhín, con la intervención de las empresas.

La discusión sobre el Presupuesto 2024 del Gobierno de Jalisco se dará en el Congreso en los días siguientes.