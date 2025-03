Rinde Informe el presidente del Poder Judicial y le pide a abogados que usen el modelo de Justicia Digital

El mayor logro del año 2023 para el Poder Judicial en Jalisco es que ya arrancó la justicia digital. Sin embargo, aún falta que los abogados litigantes la utilicen. De mayo a la fecha se han presentado 491 trámites en línea, mientras que en el modelo tradicional se realizaron 18 mil asuntos, precisó el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Daniel Espinosa Licón, quien rindió su informe anual de labores.

El titular del Poder Judicial presentó su informe de actividades en sesión del pleno del STJE, únicamente frente al gobernador Enrique Alfaro, el presidente del Congreso, Fernando Martínez Guerrero, y ante jueces, consejeros de la Judicatura y magistrados.

No hubo invitados ni del sector social, colegios de abogados o alcaldes, diputados o regidores, ni tampoco se invitó a los reporteros. La razón que esgrimió Daniel Espinosa Licón es que quiso evitar convertir el informe en pasarela política, en un contexto de pre campañas electorales.

“Quiero sacar a relucir los puntos importantes, que tenemos la justicia digital, justicia en línea, que fuimos cuestionados de que no arrancábamos con ella. Hoy exhorto a las y los litigantes, a toda la comunidad jurídica, a utilizar esta herramienta. Quiero decirles que, desde el mes de mayo, cuando arrancaron los dos juzgados cero papel, juicios no contenciosos y a partir de septiembre, que arrancamos en todo el estado con los contenciosos, se han presentado 491 trámites en línea, pero en el mismo periodo, se han presentado 18 mil asuntos tradicionales. ¿Qué pasa?, abogadas, abogados si requieren capacitación, aquí estamos listos el día que quieran”, expresó.

En entrevista posterior a la presentación de su informe, Espinosa Licón dio a conocer que el Poder Judicial de Jalisco, es líder nacional en publicación de sentencias, con 156 mil 997 durante 2023. Para esto, contó con la colaboración del INEGI y de la organización México Evalúa.

Según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal se registró un gran avance en la resolución de casos. De un total de 133 mil 087 asuntos ingresados, se generaron 64 mil 438 para un porcentaje de efectividad de 51%. En 2022, ingresaron 124 mil 429 casos, con 23 mil 040 resueltos, para una efectividad de 18.5%.

Espinosa Licón reconoció que hubo algunas fallas en el modelo de justicia en línea, pero ya se superaron.

“Ha habido críticas que hay unas fallas, sí, hubo un momento en el que la firma electrónica no funcionó, eso no depende de nosotros, eso depende de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la e-firma, porque se cayeron los sistemas, porque de ellos dependemos. Otro, porque se cayó el internet, el internet en momentos fue intermitente, el de Red Jalisco, se resolvió el problema, pero ahí vamos caminando dos-tres juzgados que el sistema no falló. Son temas que se pueden resolver y ahí vamos caminando sobre ello”, dijo

El magistrado presidente resaltó como otro logro que ya se tiene un presupuesto constitucional equivalente a 2% del gasto total del Presupuesto del gobierno de Jalisco, a partir del cual se pondrán en marcha proyectos, como la construcción de una Ciudad Judicial en Puerto Vallarta.

