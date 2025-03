“Sobre mi cadáver”, responde Alfaro sobre adherir sistema de salud estatal al IMSS Bienestar

Jalisco no entrará al sistema centralizado IMSS Bienestar que el Gobierno de México quiere imponer en las entidades, afirma tajantemente el gobernador Enrique Alfaro Ramírez.



“Sobre mi cadáver, mientras sea gobernador, nosotros no vamos a desmantelar el sistema de salud, ni se lo vamos a entregar ni al IMSS Bienestar… ni al INSABI, en su momento; y jamás vamos a renunciar a nuestra función en materia de salud, ya vimos lo que ocurrió con el INSABI, no quiero decir lo que va a ocurrir con el IMSS Bienestar, ya para qué me adelanto”, afirma Alfaro.



“Lo que sí puedo decir es que, mientras yo sea gobernador eso no va a pasar, e iremos hasta donde tengamos que ir para dejar en claro que no van a desmantelar nuestro sistema de salud”, insiste el gobernador de Jalisco.



En 202 desapareció el Seguro Popular y se creó en su lugar el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), pero este nunca operó de la misma manera y dejó desprotegida a la población que no cuenta con seguridad social.



Dos años después, se reformó nuevamente el sistema de salud federal para crear el IMSS Bienestar ante el reconocimiento de las autoridades de la nula capacidad del INSABI. Ante esto, Alfaro augura lo que pasará con este último.



“Imagínense nomás, que estuviéramos en Jalisco como prácticamente tienen a todo el país, no vamos a permitir un atropello de la Federación, en Jalisco se defiende el Federalismo, y quien quiera desmantelar nuestro sistema de Salud o intentar desmantelar nuestro sistema educativo, se va a topar con pared”, sentencia.

