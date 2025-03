Proponen diputados de PRI y PAN reasignar 1,200 mdp para el SIAPA, el campo, salud mental y ayuntamientos foráneos

Los grupos parlamentarios del PRI y del PAN presentaron un planteamiento en el Congreso del Estado para que se reasignen 1,200 millones de pesos, del proyecto de Presupuesto 2024 del gobierno de Jalisco.

La bancada del PAN, propuso quitarle 500 millones de pesos al programa Recrea de la Secretaría de Educación, en concreto, reducir el programa de entrega de uniformes y útiles escolares, para asignar 300 millones de pesos a los ayuntamientos por la vía del Fondo Complementario para el Desarrollo Regional (Fondereg) y el Fondo Común Concursable para la Infraestructura (Fococi), entre otros rubros.

La coordinadora de la bancada panista, Claudia Murguía, dijo que también deben asignarse recursos para concretar los programas de la nueva Ley de Salud Mental y Adicciones y para renovar la red de abasto de agua potable del SIAPA. En síntesis, el PAN propone reasignar 600 millones de pesos.

“Primero, en lo que concierne a agua, dar alrededor de 100 millones de pesos para fortalecer el suministro y la calidad del agua. Dar 20 millones adicionales al Fondo de Rescate Agropecuario, que tiene que ver con el programa Nidos de Lluvia, sobre todo en la región de Los Altos”, explicó Murguía.

A su vez, la bancada del PRI, también propone que se reasignen 600 millones de pesos, para los productores del campo que enfrentan pérdidas por la sequía, reemplazar las 109 aulas de lámina que aún existen en escuelas de educación básica y “etiquetar” 80 millones de pesos fondo de apoyo para hijos de policías que han muerto en el cumplimiento de su deber.

El coordinador de los diputados del tricolor, Hugo Contreras Zepeda, pidió a la mayoría de MC que acepte las propuestas.

“Vamos a tratar de que en la propia Comisión de Hacienda haya la sensibilidad, la disposición, la voluntad. Si no, haríamos nuestras reservas y en el pleno estaríamos reservando todo esto, para darle el tratamiento político adecuado y congruente de lo que hemos venido haciendo. Si no le mueven una coma, no vamos a ir. Yo espero que sí le muevan muchas comas y muchas letras”, precisó Contreras Zepeda.

Los cinco diputados del PRI y los cinco del PAN avalaron el incremento presupuestal de 10% que tendrá la Universidad de Guadalajara (UdeG) para 2024 y que se reforme la Constitución para garantizarle 5% del gasto estatal, cada año.

El Congreso tiene como fecha límite para aprobar el gasto 2024 y la Ley de Ingresos estatal, el 15 de diciembre.