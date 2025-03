Habrá Comisión Especial de Diputados para supervisar que SIAPA renueve red de abasto de agua

La Comisión de Hacienda del Congreso del Estado aprobó crear una Comisión Especial de Seguimiento para la Planeación y Supervisión de la Inversión en la Red de Distribución del Agua Potable del Área Metropolitana. El tema se incluyó como un artículo transitorio en el dictamen de Presupuesto de Egresos 2024 del gobierno de Jalisco.

El tema recibió el respaldo de los diputados de MC, PRI y PAN. La propuesta fue presentada por la diputada de Hagamos, Mara Robles Villaseñor, quien señaló que van a insistir para que se asignen recursos al Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) en el presupuesto 2024. Sin embargo, están a la espera de que el director del organismo público, Carlos Torres Lugo, les entregue a los diputados el proyecto para renovar la red de abasto de agua de la ciudad, la cual al tener una antigüedad mayor a los 20 años, genera sedimentos que genera turbiedad en el agua.

“Estamos contentos porque el día de hoy, en la Comisión de Hacienda, se aprobó nuestra propuesta de crear una Comisión Especial para darle seguimiento a la necesidad de tener agua potable en la llave. Esto es muy importante, porque quiere decir que no vamos a permitir que se quite el dedo del renglón de ese grave problema. Fue una propuesta que se aprobó por unanimidad, esto no quiere decir que no vayamos a llevar al pleno nuestra propuesta de reasignación de 2 mil 400 millones de pesos para que empiece la reparación de la red de distribución desde ahora”, explicó mara Robles.

Del mismo tema, la diputada del PAN, Mirelle Montes Agredano, avaló la creación de la Comisión Especial, sin embargo, ella pidió que se asignarán 100 millones de pesos al SIAPA, pero eso no se aprobó.

La Comisión Especial de diputados se encargará de ejercer presión al SIAPA, para que pronto comiencen los trabajos de renovación de la red de abasto de agua, en las zonas de mayor antigüedad.

“Ustedes saben que el SIAPA no cuenta con un proyecto ejecutivo, por lo tanto, esto sí marcará un antes y un después en cómo tenemos que abordar este tema y a fin de que se garantice para las familias de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, que sí estamos trabajando y que los vecinos van a poder tener agua de calidad en los próximos años”, dijo la panista.

La Comisión Especial que vigilará al SIAPA la conformarán siete diputados: uno de cada grupo parlamentario y su integración se hará en las primeras semanas de 2024.