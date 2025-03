Destruyen cámaras de videovigilancia en Chapala y Tepatitlán

La madrugada de este jueves 14 de diciembre en los municipios de Chapala y Tepatitlán fueron derribados y vandalizados 12 postes que soportaban las cámaras de videovigilancia del Escudo Urbano, se tiene detectado que fueron integrantes de la delincuencia organizada, revela el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez.



En Chapala fueron 10 postes caídos y en Tepatitlán fueron dos, ya se investiga a los responsables y se llevan a cabo las tareas para que puedan reincorporarse a la videovigilancia.



“Vamos a recuperar nuestra infraestructura de videovigilancia y vamos a seguir mandando el mensaje de que aquí no hay posibilidad de doblarnos, que vamos a seguir adelante y que vamos a mantener nuestra presencia en estas zonas. Pues un acto lamentable, pero al final de cuentas vamos a recuperar esa infraestructura”, comenta Alfaro.



“Tenemos imágenes y tenemos obviamente videos de lo que sucedió. Vamos a hacer la investigación, pero puedo decir que eso es, al final de cuentas, la reacción a los operativos que se están realizando en toda esta región”, añade.



Externa Alfaro que en las regiones de los Altos Norte y Sur se ha tenido “una gran cantidad” de operativos de seguridad, destaca lo realizado para inhibir el robo de vehículos, detectado como un problema que iba en aumento en perjuicio del patrimonio de los habitantes de esas regiones.



“La zona de Altos se había convertido en un problema durante los últimos meses. La región está tranquila. Hay presencia permanente y se va a mantener ahí hasta nuevo aviso. No vamos a salirnos de esa zona hasta que podamos verdaderamente garantizar la tranquilidad de Altos Sur y Altos Norte. Particularmente el tema más complejo está en los límites con el estado de Zacatecas y ahí vamos a mantener coordinados con el Ejército y la Guardia presencia permanente”, señala.



En revisión comisarías municipales



Luego de la intervención de la policía municipal de Encarnación de Díaz, en la región de los Altos Norte de Jalisco, señala el gobernador Enrique Alfaro que se tienen en la mira otras dos o tres comisarías municipales para que sean intervenidas.

“Hay un par, dos o tres que se están revisando en la Mesa de Seguridad y les informaremos más adelante. Pero sí hay dos o tres que están en un proceso de revisión profunda”, expone.



Por razones de seguridad, el gobernador no dio a conocer de cuáles municipios se trata, pero descartó que sea de la región de los Altos de Jalisco, sino que son de otra zona.