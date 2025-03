El Consejo Universitario aprobó el Presupuesto 2024 de la UdeG; ejercerán más de $16 mil 600 millones

Con el voto unánime, los 150 integrantes del Consejo General Universitario (CGU) aprobaron el Presupuesto de Ingresos y de Egresos de la Universidad de Guadalajara (UdeG) para 2024.

El dinero autorizado para ejercerse el año próximo para la casa de estudios será de 16 mil 607 millones 468 mil pesos, de los cuales 7 mil 160 millones 159 mil pesos proviene del subsidio estatal y 7 mil 321 millones 581 mil pesos llegará del subsidio federal.

El dictamen no incluye aún los 501 millones de pesos extra que autorizó el Congreso local para infraestructura y los 370 millones adicionales para el gasto irreductible de la institución. Ese recurso se aprobará en enero próximo, como una ampliación al gasto.

Abordado en entrevista, al finalizar la última sesión del CGU en 2023, el rector general Ricardo Villanueva Lomelí, anticipó que por lo menos 200 millones de pesos, de los 501 millones que tendrá la UdeG para obras, se asignará para reanudar los trabajos suspendidos del Museo de Ciencias Ambientales.

“El próximo año arrancamos la obra. Ya con este presupuesto vamos a ver en el Comité de Infraestructura, con el Consejo de Rectores, porque esa bolsa hay que determinar a que se invierte, yo espero que por lo menos 200 millones de pesos de los 501 millones que tenemos, se vayan para terminar la obra del Museo de Ciencias Ambientales; entre 200 y 250 millones es lo que se le estaba invirtiendo a esa obra, antes del conflicto”, dijo.

Con el presupuesto para el siguiente año, se comenzarán las obras de los centros universitarios de Tlaquepaque y Chapala, y se seguirá adelante con las siguientes etapas de los centros de Tlajomulco y Tonalá.

Durante la sesión del CGU, la consejera docente y diputada local, Mara Robles Villaseñor, aseguró que haber logrado un incremento de 10% en el presupuesto de la UdeG para 2024 y tener luego el presupuesto constitucional de 5%, “es un triunfo” de la comunidad universitaria, que se movilizó y realizó 230 marchas para exigir respeto a la autonomía presupuestal de la Universidad.

Mara Robles aclaró que el apoyo del gobierno de Jalisco y de las fuerzas políticas representadas en el Congreso, no es a cambio del silencio de los universitarios.

“¿A cambio de qué?, pues, a cambio de que hagamos mejor lo que estamos haciendo. A cambio de que seamos mucho más efectivos, que seamos más transparentes, de que nosotros no nos neguemos, como no nos hemos negado nunca a la rendición de cuentas. ¿A cambio de nuestro silencio?, ¿ustedes creen que nosotros realmente seríamos capaces de callarnos la boca?, ¿ante qué?, nos íbamos a callar la boca cuando querían cercenar La Primavera, cuándo querían acabar con Los Colomos, cuándo querían quitarle un pedazo al parque Metropolitano; perdónenme, pero la capacidad intelectual no tiene precio”, subrayó.

En la sesión del CGU se aprobaron los planes de estudios de las carreras Químico Farmacéutico en el Centro Universitario de los Valles (CUValles) en Ameca, y la Licenciatura en Ciencias Ambientales y del Territorio en el Centro Universitario de Tlajomulco.