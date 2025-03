Lamenta Alfaro muerte de Héctor Álvarez: “nos va a hacer mucha falta”

Ante la sorpresiva muerte del exalcalde de Zapotlanejo Héctor Álvarez y precandidato único de Movimiento Ciudadano (MC) para contender en las próximas elecciones por este mismo municipio, el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez lamenta su deceso y afirma que es un liderazgo que hará falta.



“Héctor, además de ser mi amigo, fue un compañero de proyecto que nos aportó mucho, un hombre de primera, un personaje que me tocó conocer como adversario en la política y luego como aliado, siempre un hombre íntegro, de convicciones, muy querido por su gente, un liderazgo como pocos en nuestro proyecto, nos va a hacer mucha falta. Aprovecho para mandarle un abrazo a su familia, a su señora esposa y a todo el pueblo de Zapotlanejo, al que creo que dio mucho”, expresa Alfaro.



Se sabe que Héctor Álvarez falleció por un infarto a los 64 años. Fue alcalde de Zapotlanejo por el PAN de 2007 a 2009; posteriormente, por Movimiento Ciudadano en 2015 y reelegido en 2018. Sobre quién podrá sucederle, señala Alfaro que eso lo tendrá que definir el partido.



“Es un tema de partido, no se va a poder sustituir a Héctor jamás, pero MC tendrá que encontrar la ruta para competir y, por lo pronto, lo importante es acompañar a su familia”, explica el gobernador.



Álvarez fue un hombre polémico, en la navidad de 2019 se difundió un video en el que se vio involucrado en un incidente físico con una mujer, presuntamente le golpeó; además, se le acusó de violencia política en razón de género cuando fue alcalde, misma denuncia por la que se le sentenció, razón por la que colectivas como las Paritaristas exigían que no se le diera la candidatura.