Por no pagar laudos ganados por ex trabajadores, abren proceso contra ediles de Tomatlán y Valle de Juárez

Por incumplir con el pago de laudos laborales ganados por ex trabajadores ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del estado, la Comisión de Gobernación del Congreso aprobó el inicio del procedimiento de suspensión en el cargo por un plazo de 15 días sin goce de sueldo al presidente municipal, síndico y regidores de los ayuntamientos de Tomatlán y Valle de Juárez.

La diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Gobernación, Ángela Gómez Ponce, informó que en el caso de Tomatlán el incumplimiento de pago se deriva de un juicio laboral que data de 2012. El caso del Ayuntamiento de Valle de Juárez, es un juicio aún más antiguo, de 2008.

“Lamentablemente, dos municipios, Tomatlán y Valle de Juárez, no pagaron y vamos a iniciar el procedimiento de suspensión. Son 15 días, no es que ya los vayamos a suspender, sino que tendrán ellos la oportunidad de presentar pruebas, alegatos y al final, nosotros dictaminaremos si procede o no la suspensión por 15 días”, expuso.

La legisladora indicó que hay varios ayuntamientos pequeños que se han visto en problemas para cumplir con el pago de los adeudos a ex empleados. Algunos han hecho esfuerzos por cumplir, sin embargo, en algunos casos se trata de juicios de varios millones de pesos.

“Hay un gran problema que se ha dado desde que nosotros tomamos la Comisión, que es, el exagerado número de laudos laborales que existen en cada uno de los ayuntamientos. Esto hace que, en ocasiones, no le sea posible a los ayuntamientos cubrir ese laudo, porque en algunos casos, son laudos millonarios. Son municipios pequeños que no tienen suficiencia presupuestal. Hemos trabajado mucho con los presidentes municipales respecto de cómo pueden ellos empezar a cubrir y a cumplir esos laudos, muchos de ellos han trabajado en este tema y han logrado sacar varios asuntos, ya ellos tomando su responsabilidad y han disminuido mucho (los casos)”, afirmó.

En la última sesión de trabajo de este 2023, la Comisión de Gobernación del Congreso aprobó su plan de trabajo para 2024.