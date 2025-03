Desconocidos incendiaron camioneta que conduce la presidenta estatal de Morena, Katia Castillo

La madrugada del sábado 6 de enero, afuera de su domicilio localizado en el municipio de El Salto, desconocidos le prendieron fuego a la camioneta Toyota Hilux 2019, que tenía a su servicio la presidenta estatal de Morena, Katia Castillo Lozano.

A un lado de la camioneta en llamas la presidenta de Morena encontró un bidón con gasolina. Sin embargo, no pudo ver a los autores del hecho, que denunció el 7 de enero, ante la Fiscalía Estatal.

Katia Castillo dijo que no puede afirmar que se trata de un atentado hacia su persona, porque no tiene datos para afirmarlo, sin embargo, agregó que la agresión se dio en el contexto de las precampañas políticas en Jalisco, por lo cual el caso debe esclarecerse.

“Ya denunciamos porque es preocupante, por la etapa electoral en la que estamos en Jalisco. No podemos señalar a nadie, pero sí tenemos que hacerlo público. Yo dejo que las autoridades (digan), yo fui y presenté mi denuncia, ya las autoridades digan que es lo que ellos vieron, que ellos nos den la respuesta”, explicó en rueda de prensa.

El incendio de la camioneta no quedó registrado en las cámaras, porque las que la dirigente de Morena tiene afuera de su hogar están descompuestas y las de sus vecinos fueron robadas.

“Fíjate que no, casualmente la cámara de mi casa estaba desconectada o descompuesta y las de los vecinos se las acababan de robar. Miren, hay cosas que (no quiero decir), estoy muy vulnerable, no me gustaría contestar exactamente dónde fue (la agresión). Solo puedo decir que fue en el municipio de El Salto y sucedió en la madrugada del 6 de enero a las 3.30 de la mañana”, explicó.

La camioneta sufrió daños prácticamente en el 50% de la carrocería y es propiedad del partido Morena.

Mediante un comunicado, la dirigencia del partido Hagamos consideró que lo ocurrido es un acto de intimidación no solo en contra de Morena, sino en contra de quienes conforman la coalición electoral Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, a la que pertenecen también los partidos PT, partido Verde y los partidos estatales Futuro y Hagamos.