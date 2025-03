Lagos de Moreno es la segunda ciudad con más desaparecidos en Jalisco

Citlali Pérez

Si los colectivos integrados por familias de personas desaparecidas en el Área Metropolitana de Guadalajara se sienten desesperanzados, ante la falta de apoyo de las autoridades para localizar a sus seres queridos, en la región Altos Norte de Jalisco, los reclamos son mayores.

Lagos de Moreno tiene 175 mil habitantes, está catalogado como pueblo mágico y tiene la mayor cifra de desaparecidos, fuera del Área Metropolitana tapatía. Son más de 600, según las carpetas de investigación, sin embargo, se calcula que pueden ser más de mil las personas desaparecidas, ya que muchas familias por temor, no presentan la denuncia ante la Fiscalía Regional, informó Citlali Pérez, representante del colectivo Hasta Encontrarles Lagos de Moreno.

Citlali tiene a su hermano y a una tía, desaparecidos y señaló que la Comisión de Búsqueda apenas abrió una oficina, pero de nada sirve, porque no hay herramientas ni personal para realizar búsquedas de campo.

“La Oficina de la Comisión de Búsqueda tiene muy poco que llegó a Lagos, sin embargo, no nos sirve de nada, ya que solo cuentan con el personal y el material para hacer fichas de búsqueda, pero no podemos hacer búsqueda de campo porque ni siquiera tienen. Para empezar en Lagos no hay búsquedas en campo, no ha habido búsquedas durante muchísimo tiempo, imagínense de cuántas fosas podíamos hablar. Justamente acaban de localizar hace 15 días una fosa de la que han sacado más de 16 cuerpos y hoy personal de la Fiscalía está en Lagos para mostrar galería, pero va a mostrar galerías a grupos de 15 personas, si sabemos que en Lagos nos faltan más de 600”, expresó.

Citlali Pérez precisó que algunos empleados de la Fiscalía Regional los tratan mal y los revictimizan.

“Nos tratan con demasiada prepotencia, son tan indiferentes, no hay nada de empatía, revictimizantes. Incluso llegan momentos en los que dicen: ‘¿usted que sabe de su familiar?, para que lo busca si ya sabe en que andaba. Son parte de las situaciones a las que nos enfrentamos todos los días. Hablando del Semefo, tenemos mayor apertura, sin embargo, es la misma situación, tenemos que gestionar para que nos den una muestra de galería y esto nos lleva tiempo”, denunció.

El problema de las desapariciones también se presenta con la misma crudeza en San Juan de los Lagos y en Encarnación de Díaz. Sin embargo, los casos no se denuncian sobre todo en el caso de La Chona (Encarnación de Díaz), porque la delincuencia organizada amedrenta a las familias.

“Realmente en La Chona hay una situación muy triste, porque hay demasiadas desapariciones todos los días y por temor no denuncian, porque van a hacer las denuncias a la Fiscalía de Lagos y a veces alguien les dice ‘¿a dónde vas? Ya no sales de aquí, porque todo está a así… la situación está muy fea, muy triste hay mucha inseguridad”, advirtió.

Otro problema que viven las familias de Lagos de Moreno es que la oficina de Atención a Víctimas está dentro del Centro Integral de Justicia Regional (Ceinjure) y para llegar ahí ni siquiera hay transporte público, las familias tienen que pagar un taxi y el personal trabaja únicamente de lunes a jueves.

Por ello, le piden al Gobierno de Jalisco y ahora a los diputados locales que atienda estos problemas en la región Altos Norte.