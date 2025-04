Es mejor aprobar una Reforma Judicial local sin prisas, advirtió el presidente del STJE

. Reforma STJE.

En este momento en el Congreso local hay siete iniciativas para concretar la Reforma al Poder Judicial de Jalisco. Todo parece indicar que los cambios a la Constitución del Estado se aprobarán hasta después de la elección judicial federal del 1 de junio.

En ese contexto, es preferible que el Congreso local espere a avalar la Reforma al Poder Judicial local para tomar en cuenta los imponderables de la elección federal de juzgadores y así evitar cometer los mismos errores, afirmó el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), José Luis Álvarez Pulido, entrevistado tras presidir la sesión del pleno efectuada este martes.

“Si el proceso de aprobación transita hasta después del 1 de junio, nosotros en particular no lo veríamos con malos ojos, sobre todo, tomando en cuenta que pudiéramos tomar aprendizaje de las experiencias de lo que suceda en las elecciones de otros estados, o incluso de la federación. ¿Por qué?, este es un proceso inédito totalmente, es decir, no tenemos referencia prueba y bien pudiera suceder que se presenten panoramas o escenarios que nadie haya contemplado y que incluso podamos nosotros aprender de una experiencia que se vislumbre en otro estado o en la federación”, enfatizó.

En el Poder Judicial de Jalisco hay entre 15 y 20 abogados y juzgadores que son candidatos y compiten por un puesto en las elecciones judiciales federales. Al respecto, el magistrado José Luis Álvarez explicó que ninguno de ellos está obligado a renunciar a su empleo para dedicarse a su trabajo proselitista.

Lo único que advirtió el magistrado es que todos quienes aspiran a un cargo en el Poder Judicial federal, tienen que cumplir con sus horarios y cargas de trabajo asignadas.

“Entiendo que sí hay algunas personas, incluso no solamente jueces o personas que imparten justicia en primera o segunda instancia, sino diversas personas de la Judicatura del Estado que en su momento se interesaron por participar en el proceso federal y que bajo los esquemas correspondientes lograron llegar hasta la boleta. En ese caso, las reglas que se plasmaron en la elección a escala federal no les exigen que pidan licencia en su función actual, simplemente deben ser muy respetuosos de cumplir con sus obligaciones que tienen actualmente con el Poder Judicial del Estado de Jalisco”, puntualizó.

El Poder Judicial de Jalisco trabajará en forma regular estas dos semanas y volverá a sesionar en el pleno el próximo martes 22 de abril.

Este martes acudieron a la sesión ordinaria del STJE, 29 de los 34 magistrados.