Hace falta que el INE fortalezca la difusión sobre la elección judicial en Jalisco, advierte jurista

. Jesús Salazar Zazueta, maestro en derecho constitucional.

La elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene escasa difusión en Jalisco. Las votaciones se realizarán el próximo domingo 1 de junio y en este momento las candidaturas a los diferentes cargos están en el periodo de campaña para dar a conocer los nombres y perfiles profesionales de los aspirantes y sus propuestas.

Jesús Salazar Zazueta, maestro en derecho constitucional y amparo e integrante del Colegio de Abogados Penalistas de Jalisco AC, afirmó lo anterior y señaló que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe reforzar su campaña en redes sociales y medios de comunicación.

En amplias zonas del estado y en diversas colonias del Área Metropolitana de Guadalajara, la mayoría de los ciudadanos desconocen cuándo se realizarán las votaciones, qué cargos están en competencia y dónde estarán las casillas de votación.

“Percibo un ambiente con apatía y poco informado. Considero que falta mayor difusión por parte del INE para invitar a la ciudadanía a votar. Efectivamente, hemos estado viendo algunos promocionales en medios electrónicos y creo que no es suficiente, porque es una elección muy compleja. Yo, con las personas que interactúo he visto que están poco informados de que habrá elecciones el 1 de junio de este 2025”, explicó.

Jesús Salazar expresó que las propias candidatas y los aspirantes tienen que recurrir a formas creativas y al trabajo puerta por puerta para tocar a los hogares de los electores. Además, invitó a los medios de comunicación a realizar foros o mesas de debates entre diversos aspirantes para generar mayor interés entre los electores.

“Yo considero que debe ser más activa la participación de los candidatos y aspirantes a los cargos del Poder Judicial Federal. Entiendo que están limitados por la propia ley, pero sería importante que sí puedan acudir a invitar a votar y a que socialicen e informen sobre el tema, ¿por qué?, hay que recordar que los partidos políticos no participan en esta elección, ellos son los que tienen gran experiencia en promoción del voto. Ahorita son muchísimos candidatos y no se el trabajo que estén haciendo o que es lo que les permita la ley porque tengo entendido que no tienen financiamiento”, expuso.

En Jalisco, la geografía electoral se dividió en cuatro grandes distritos, por lo que los candidatos a juzgadores que están en campaña deben abarcar zonas muy amplias del estado para dar a conocer sus propuestas para mejorar la impartición de justicia en Jalisco y en el país.