Fiscalía actúa en respuesta a denuncias anónimas y rescata a cuatro canes que sufrían maltrato

Perro rescatado en Guadalajara

En respuesta a un par de denuncias anónimas, la Fiscalía de Jalisco puso a salvo a cuatro perros que se encontraban en condiciones de desnutrición y deterioro de salud. El aseguramiento de los canes se llevó a cabo en dos acciones distintas en el municipio de Guadalajara.

Uno de los operativos se efectuó en un domicilio ubicado en la Avenida Javier Mina, de la Colonia Jardines de San Francisco, en el oriente de Guadalajara, aunque la Fiscalía no precisó algún cruce.

“En el lugar, se confirmó la presencia de tres canes que presentaban un evidente estado de desnutrición y mal estado general de salud. Ante esta situación, y en coordinación con elementos de la Unidad de Protección Animal del municipio, se procedió al resguardo de los animales. Los tres perros de la raza pitbull, dos machos y una hembra, fueron trasladados para recibir atención médica veterinaria urgente”, enfatizó la dependencia estatal.

No se informó sobre personas arrestadas o llevadas a declarar ante alguna agencia ministerial.

“En un segundo hecho también por una denuncia anónima, el Ministerio Público de Crueldad Animal se trasladó a una finca ubicada en la Calle De la Barranca, perteneciente a la Colonia Huentitán El Alto, para entrevistarse con el propietario de un can”, expuso la Fiscalía.

“El perro –del que no se dieron raza u otras características- se encontraba encadenado y en un estado de salud precario. Tras una revisión por parte del personal de Bienestar Animal de Guadalajara, se determinó que el animal padecía cáncer en una etapa avanzada y no había recibido atención veterinaria adecuada para su condición. Debido a la gravedad de su estado, se procedió al retiro del can del domicilio para brindarle los cuidados necesarios”, señaló la Fiscalía del Estado y agregó que prosigue con las investigaciones de ambos casos para deslindar las “responsabilidades correspondientes”.

“Se exhorta a la ciudadanía a denunciar cualquier situación de maltrato animal a través de los canales oficiales de la Fiscalía del Estado”, añadió la dependencia.