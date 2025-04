Cierra Hombres G en el Estadio 3 de Marzo su gira en México

Facebook Hombres G

Eran las nueve de la noche en punto. El grupo español Hombres G con más de 40 años de rodar por los escenarios, inició su concierto del domingo 27 de abril, con un fragmento de la canción “Me he de comer esa tuna”. Y gran parte de los cerca de 20 mil espectadores que se dieron cita en el Estadio 3 de Marzo, se unieron a la voz del cantante y bajista, David Summers, entonando: “Guadalajara en un llano, México en una laguna…”

Esa pieza de música vernácula sirvió de preámbulo para la canción “México”, grabada por la banda madrileña el año 1989 en ofrenda a la fidelidad de nuestro país.

“¿Cómo estáis, Guadalajara?, bueno, nosotros estamos de verdad felices de poder compartir esta noche con vosotros. Han sido tres conciertos maravillosos en este maravilloso país. Ya cerramos aquí, en Guadalajara, en esta preciosa ciudad, os vamos a cantar un montón de canciones y las vais a cantar con nosotros; en definitiva ¡La vamos a pasar de puta madre!“, gritó Summers y enseguida el grupo de rock en tu idioma inició los acorde de su hit “El ataque de las chicas cocodrilo”.

De ahí en adelante el público no dejó de cantar, aclamar, bailar y pedir con alaridos sus canciones favoritas. Los asistentes pertenecían a varias generaciones, desde niños casi adolescentes, jóvenes, hombres y mujeres de más de 30 y 40 años, hasta las personas que rebasaban el medio siglo de edad y que fueron precisamente quienes vivieron el surgimiento de la agrupación fundada en 1982 y que escaló a los peldaños de la fama después de la primera mitad de la década de los 80s.

Facebook Hombres G

El número siguiente fue “Una mujer de bandera” al que prosiguieron éxitos infaltables de Hombres G, como “Si no te tengo a ti”, “Un par de palabras”, “Lo noto”, “Te quiero”, “Suéltate el pelo”, “Visite nuestro bar” y “Martha tiene un marcapasos”, con la que el grupo integrado por Summers, Javi Molina (batería), Rafa Gutiérrez (primera guitarra) y Dani Mezquita (segunda guitarra), así como sus seis músicos de apoyo (saxofón, trombón, trompeta, teclados, guitarra y una corista) se despidieron; sin embargo, no hicieron esperar mucho a sus seguidores y regresaron para brindar dos encore en los que no podían quedar fuera temas como “Temblando”, “No te puedo besar”, “Venenezia” y “Devuélveme a mi chica”.

Te podría interesar ¿Nene, nene, qué vas a hacer cuando seas grande? Noche de rock en tu idioma en el Telmez

La banda originaria de Madrid manejó la noche a su antojo y demostró cómo subir la intensidad de la algarabía de los miles de admiradores congregados en el estadio perteneciente a la Universidad Autónoma de Guadalajara, para luego ponerlos nostálgicos y románticos con las canciones a tono de la agrupación, todo para regocijo del público, que salió con amplias sonrisas, coreando las canciones del grupo y reproduciéndolas en sus coches.

El 3 de marzo abarrotado. Facebook Hombres G

DATOS

Inicio del concierto 9:00 pm. Final 23:09

Dos encore. 26 canciones en total (sin incluir la introducción de “Me he de comer esa tuna”).

La gira Gracias, México Tour, incluyó dos fechas aparte: Estadio GNP Seguros, de Ciudad de México (23 de abril) y Estadio Banorte, de Monterrey (25 abril).