Presentan queja ante la CEDHJ, por agresión a motociclista, por no darle atención médica

En la imagen aparece la moto tirada en el piso. Llegaron dos patrullas de la Policía de Guadalajara que se llevó detenidos a tres personas. El auto particular, al final chocó contra un vehículo ajeno a los hechos.

El lunes, en el cruce de las avenidas Américas y López Mateos, en el nodo vial Colón, se registró una agresión de tres personas que viajaban en un auto particular en contra de un motociclista, luego de que cuadras atrás habían protagonizado un incidente vial.

El hecho se registró en video y circuló en redes sociales. El motociclista quedó inconsciente, incluso uno de los tripulantes del auto particular le dio una patada en la cabeza estando tirado en el suelo.

Paola Gómez, esposa de Juan Cruz, de 42 años de edad, el motociclista, denunció que a su pareja lo detuvieron y lo enviaron al Penal de Puente Grande, cuando él fue agredido. Además, se quejó de que en la Fiscalía Estatal no le proporcionaron atención médica, pese a la golpiza que recibió.

“Todo empezó porque mi esposo lo rebasó, entonces empezó ahí la riña, porque el del auto se molestó o no sé. Lo rebasa, se enoja, le empieza a aventar el auto para atropellarlo, mi esposo le dice que cuña es su problema, él le dijo ‘te voy a atropellar’ y comenzó la persecución y fueron a terminar en la glorieta Colón, donde lo quiso atropella y chocó con otro coche y al tumbarlo de la moto es cuando se bajan y comienzan a golpearlo, el resto lo sabemos con los videos”, relató.

La esposa de Juan Cruz, el motociclista golpeado, presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), debido a que no le dieron atención médica a su marido, mientras estuvo detenido en la Fiscalía Estatal, en la calle 14.

“Lo vi, me dieron dos minutos para verlo y si estaba muy adolorido de todo su cuerpo y no recibió atención médica ayer. Hoy quise verlo para preguntarle como seguía de salud, pero ya no he podido verlo. La única sorpresa fue que estaba en (la cárcel de) Puente Grande, pero aquí tampoco puedo verlo”, expresó.

Paola Gómez pidió a la Fiscalía Estatal que se haga justicia y que se libere a su esposo. Uno de los tres agresores es abogado y por ello lo están señalando como agresor, señalaron.