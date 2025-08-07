Guadalajara

Más de 150 expositores y compradores internacionales participarán en la Expo Nacional de Artesanías y Decoración del 12 al 16 de agosto en El Refugio.

Tlaquepaque se prepara para recibir la edición 65 de ENART

Por Ricardo Gómez

Del 12 al 16 de agosto se celebrará la edición número 65 de la Expo Nacional de Artesanías y Decoración de Tlaquepaque (ENART), que reunirá a más de 150 expositores en el Centro Cultural El Refugio. La muestra incluirá piezas elaboradas con más de 20 técnicas artesanales tradicionales, como barro, cerámica, vidrio soplado, piel, cera y papel maché.

Durante la presentación del evento, la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, señaló que esta será la segunda edición del año y subrayó el papel que juega ENART en la promoción del trabajo artesanal y la economía local.

Por su parte, Angélica Aguayo Pérez, presidenta de CANACO Tlaquepaque, informó que se esperan entre tres mil y cinco mil visitantes, así como una derrama económica estimada en 60 millones de pesos. Añadió que ENART ha apoyado a cerca de nueve mil artesanos desde su creación hace 36 años.

En esta edición, se implementará nuevamente el “Pasaporte ENART”, que permitirá a los asistentes participar en un sorteo tras realizar compras mayores a cinco mil pesos. Además, se prevé la presencia de compradores internacionales provenientes de Estados Unidos, Canadá y América Latina.

Gabriela Jaramillo Gutiérrez, vicepresidenta de ENART, destacó que el evento no solo impulsa las ventas, sino que también contribuye a preservar técnicas artesanales tradicionales que se transmiten entre generaciones.

