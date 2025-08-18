Arranca la primera Feria de las Personas Mayores en Zapopan

Con el propósito de reconocer, visibilizar y fortalecer a la población adulta mayor, el Ayuntamiento de Zapopan llevará a cabo la Primera Feria de las Personas Mayores, del 18 al 22 de agosto, en la Estación Zapopan Centro (Av. Ávila Camacho y Av. Juan Pablo II, frente a la Fuente y Los Arcos de Zapopan).
La feria reunirá a más de 40 dependencias municipales que presentarán programas, apoyos y actividades diseñadas para este sector, además de ofrecer talleres, conferencias, presentaciones artísticas y charlas informativas. El horario será de 10:00 a 13:00 horas.
Programa de actividades
- Día 1 – 18 de agosto | Inauguración
- Presentación artística del Ballet Folklórico del CEMAM
- Charla: ¿Qué es el edadismo?
- Activación física y mensajes sobre las acciones transversales de la feria
- Día 2 – 19 de agosto | Desarrollo económico y economía plateada
- Presentación de la Sinfónica de la Comisaría
- Conferencia: Emprendimiento en personas mayores y economía plateada
- Charlas sobre uso del celular, protección de datos y seguridad financiera
- Día 3 – 20 de agosto | Salud integral
- Conferencias sobre enfermedades comunes, nutrición y bienestar emocional
- Taller para cuidadores
- Charla: El valor psicológico de la adopción de mascotas en personas mayores
- Día 4 – 21 de agosto | Seguridad y tejido social
- Charlas sobre localización de personas, detección de violencias y protocolos de emergencia
- Conferencia sobre construcción del tejido social
- Taller de primeros auxilios
- Día 5 – 22 de agosto | Clausura
- Círculo de relatos y panel: ¿Qué me hubiera gustado saber antes de envejecer?
- Evento de cierre con palabras finales y presentación de mariachi
Con esta iniciativa, Zapopan busca promover una ciudad más incluyente y consciente del papel activo de las personas mayores en la sociedad.