Arranca la primera Feria de las Personas Mayores en Zapopan

Con el propósito de reconocer, visibilizar y fortalecer a la población adulta mayor, el Ayuntamiento de Zapopan llevará a cabo la Primera Feria de las Personas Mayores, del 18 al 22 de agosto, en la Estación Zapopan Centro (Av. Ávila Camacho y Av. Juan Pablo II, frente a la Fuente y Los Arcos de Zapopan).

La feria reunirá a más de 40 dependencias municipales que presentarán programas, apoyos y actividades diseñadas para este sector, además de ofrecer talleres, conferencias, presentaciones artísticas y charlas informativas. El horario será de 10:00 a 13:00 horas.

Programa de actividades

Día 1 – 18 de agosto | Inauguración

Presentación artística del Ballet Folklórico del CEMAM



Charla: ¿Qué es el edadismo?



Activación física y mensajes sobre las acciones transversales de la feria

Día 2 – 19 de agosto | Desarrollo económico y economía plateada

Presentación de la Sinfónica de la Comisaría



Conferencia: Emprendimiento en personas mayores y economía plateada



Charlas sobre uso del celular, protección de datos y seguridad financiera

Día 3 – 20 de agosto | Salud integral

Conferencias sobre enfermedades comunes, nutrición y bienestar emocional



Taller para cuidadores



Charla: El valor psicológico de la adopción de mascotas en personas mayores

Día 4 – 21 de agosto | Seguridad y tejido social

Charlas sobre localización de personas, detección de violencias y protocolos de emergencia



Conferencia sobre construcción del tejido social



Taller de primeros auxilios

Día 5 – 22 de agosto | Clausura

Círculo de relatos y panel: ¿Qué me hubiera gustado saber antes de envejecer?



Evento de cierre con palabras finales y presentación de mariachi

Con esta iniciativa, Zapopan busca promover una ciudad más incluyente y consciente del papel activo de las personas mayores en la sociedad.